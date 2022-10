3 für 49€: Nur noch bis Mitternacht Spiele für PS4, PS5 und Xbox günstig sichern

Schon seit zwei Wochen läuft bei MediaMarkt und Saturn eine Aktion, in der ihr drei Spiele für PS4, PS5, Xbox und Nintendo Switch zusammen für nur 49€ bekommen könnt. Heute um Mitternacht endet das Angebot nun. Einige der besten Spiele aus der Auswahl sind leider schon vergriffen, insbesondere für Nintendo Switch ist nicht mehr viel übrig. Für PS4, PS5 und Xbox sind aber nach wie vor ein paar Highlights dabei, sodass es sich lohnt, die Chance auf einen letzten Blick auf die Auswahl zu nutzen. Hier ein paar Beispiele, bei denen wir den Einzelpreis in Klammern beigefügt haben

Die Spieleauswahl bei MediaMarkt und Saturn deckt sich in weiten Teilen, es gibt aber ein paar Spiele, die bei Saturn bereits ausverkauft und nur noch bei MediaMarkt verfügbar sind oder umgekehrt. Die komplette Auswahl bei beiden Händlern findet ihr hier:

Weitere Angebote im Saturn Gutscheinheft

Bei Saturn ist die Aktion übrigens Teil des Saturn Gutscheinhefts, dessen Angebote ebenfalls heute um Mitternacht auslaufen. Hier bekommt ihr beispielsweise 4K-Fernseher, Smartphones und Tablets günstiger, außerdem gibt es noch ein paar weitere Gaming-Deals. So kostet beispielsweise die PS5-Version von Call of Duty: Vanguard für nur 19,99€, den Weltraumshooter Star Wars Squadrons bekommt ihr in der PS4-Fassung sogar schon für 5€. Die Übersicht über alle Deals der Aktion findet ihr hier: