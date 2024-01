Nur noch bis Sonntag: 3 für 49€ mit Spielen für Switch, PS5 und Xbox bei Amazon & MediaMarkt

Durch die 3-für-49€-Sales bei Amazon und MediaMarkt könnt ihr euch noch bis Sonntag günstig Spiele für Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox und PC sichern.

Schon letzte Woche haben MediaMarkt und kurz darauf auch Amazon 3-für-49€-Aktionen mit Spielen für PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch und PC gestartet. Am 14. Januar, also am Sonntag, gehen die Aktionen nun zu Ende. Höchste Zeit also, sich schnell noch die verbliebenen Schnäppchen zu sichern. Vor allem bei MediaMarkt gibt es noch immer eine stattliche Auswahl an zumindest teilweise hochkarätigen Spielen:

Bei Amazon war die Auswahl schon von Anfang an kleiner und ein paar der begehrtesten Spiele sind inzwischen leider ausverkauft. Mit der MediaMarkt-Aktion kann Amazon daher nicht mithalten. Trotzdem ist vor allem für PS4 und PS5 noch so einiges dabei. Hier findet ihr die Übersicht:

3 Spiele für 49€: 10 Highlights aus dem Sale

Wir haben euch eine Liste mit zehn besonders empfehlenswerten und aktuell noch verfügbaren Spielen zusammengestellt und uns dabei auf den MediaMarkt-Sale konzentriert, da dieser, wie gesagt, die bessere Auswahl bietet. Ein paar der genannten Spiele wie Red Dead Redemption 2 sind aber auch Teil der 3-für-49€-Aktion bei Amazon.

6:26 Assassin’s Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks im Deepdive-Trailer vorgestellt

Besonders aufmerksam machen wollen wir euch dabei auf die Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition. Auf der Übersichtsseite des MediaMarkt-Sales wird euch nämlich an erster Stelle die Standard-Version von Assassin’s Creed Valhalla angezeigt. Mit der Ragnarök Edition, die neben dem Hauptspiel die umfangreiche Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ mitliefert, macht ihr aber natürlich den sehr viel besseren Deal:

