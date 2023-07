Jetzt schnell sein: Schnappt euch 3 Spiele für 49€ bei MediaMarkt, bevor sie ausverkauft sind!

Bei MediaMarkt könnt ihr gerade drei Spiele für 49€ bekommen. Wenn ihr die besten Titel noch günstig abstauben wollt, solltet ihr besser schnell sein.

Schon seit einer Woche könnt ihr bei MediaMarkt und Saturn drei Spiele für PS5, PS4, Xbox oder Nintendo Switch zusammen für nur 49€ bekommen. Offiziell läuft der Sale zwar noch bis zum 8. August, einige Spiele aus der Auswahl sind aber schon jetzt ausverkauft. Wenn ihr also noch eine Chance haben wollt, einige der besten Titel günstig abzustauben, solltet ihr besser jetzt schnell zuschlagen:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei Spiele aus der Auswahl zusammen in den Warenkorb legen. Der Preis wird dann automatisch angepasst.

Spiel schon ausverkauft? Falls das Spiel, das ihr haben wollt, für die Lieferung nach Hause bereits nicht mehr verfügbar sein sollte, kann es übrigens sein, dass ihr es trotzdem noch zum Abholen bei einem Markt in eurer Nähe bestellen könnt. Außerdem sind Spiele, die bei MediaMarkt schon ausverkauft sind, manchmal bei Saturn noch verfügbar und umgekehrt. Deshalb kann es sich lohnen, einen Blick auf die Angebote beider Händler zu werfen:

3 für 49€: Diese Highlights könnt ihr günstig abstauben

2:35 Cyberpunk 2077 - Erstes Gameplay zum Phantom Liberty-DLC

Die Aktion bietet noch immer einige große Titel, beispielsweise das Rollenspiel Cyberpunk 2077, das bald mit Phantom Liberty eine umfangreiche Erweiterung bekommt. Cyberpunk 2077 musste zwar zum Release wegen seines technischen Zustands einige Kritik einstecken, aber seit dem großen Next-Gen-Patch im letzten Jahr ist es zumindest auf PS5 endlich der Hit, den wir uns erhofft hatten. Die PS4-Version beinhaltet ein kostenloses PS5-Upgrade.

6:00 Assassin's Creed Valhalla im Gameplay-Trailer

Auch der Open-World-Hit Assassin’s Creed Valhalla ist zu diesem Preis sicherlich einen Blick wert. Zwar hatten wir im Test einiges zu kritisieren, beispielsweise am Writing der Quests. Es gibt aber auch einiges, was für den Ubisoft-Titel spricht, etwa die Wikinger-Atmosphäre oder die neuen Spielelemente wie beispielsweise die Raubüberfälle, bei denen ihr in Massenschlachten Ressourcen für den Aufbau eurer Dörfer erobert.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit ein paar weiteren interessantesten Spielen zusammengestellt, die aktuell noch online verfügbar sind:

Natürlich handelt es sich bei den genannten Titeln nur um eine kleine Auswahl. Obwohl schon einige Spiele ausverkauft sind, bietet die Aktion noch sehr viel mehr. Hier findet ihr die Übersicht:

