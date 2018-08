3 kaufen, 2 zahlen - Spiele und Filme bei Amazon günstig kaufen

Nicht nur Saturn bietet im Moment eine 3-für-2-Aktion an, sondern auch Amazon. Letzterer bietet euch die Möglichkeit Spiele und Filme zu kombinieren und den jeweils günstigsten Artikel als Rabatt zu erhalten. Wer will, kann somit seine Spiele-Sammlung oder die »Pile of Shame« günstig erweitern.

Wie immer lohnt es sich bei dieser Art von Aktionen Produkte zu nehmen, die preislich auf einem ähnlichen Niveau liegen. Ebenfalls empfehlenswert ist es relativ neue oder kürzlich erschienen Artikel zu nehmen, wie zum Beispiel F1 2018, und diese mit anderen zu kombinieren. Dadurch erhält man in der Regel den besten Rabatt.

Für den Rabatt müsst ihr einfach nur drei Artikel aus dem Angebotssortiment in den Warenkorb legen. An der Kasse erfolgt dann der automatische Rabatt, bei dem euch das günstigste Produkt geschenkt wird.

3-für-2-Aktion bei Amazon

