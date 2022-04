3 Monate gratis bei CyberGhost VPN: Das macht die App anders als die Konkurrenz [Anzeige]

CyberGhost VPN ist seit mehr als 15 Jahren hierzulande der VPN-Anbieter der Wahl für viele, die auf Seriosität und Qualität setzen. Fast 38 Millionen Kunden vertrauen der Marke die Verschlüsselung ihres Browserverlaufes und Suchverhaltens an. Der branchenweit führende unbeschränkte Zugriff auf über 7.800 Server mit optimierten Streaming-Servern macht für die meisten den Unterschied im Vergleich zu den Newcomern am Markt.

Doch gleichzeitig ist CyberGhost VPN auch der Anbieter der Wahl, wenn es darum geht, faire Preismodelle zu bieten. So zahlt ihr beim 3-Jahresplan lediglich 1,99 Euro pro Monat – als Geschenk gibt es drei Monate gratis dazu. Das Beste ist jedoch die 45-Tage-Geld-zurück-Garantie. Der Deal läuft diese Woche und ihr erreicht ihn direkt mit unserem Link:

Bringt ein VPN etwas beim Gaming?

Wer nur Spiele ohne Internet zockt, der kann sich durch ein VPN keine Vorteile erwarten. Jedoch kommen Anbieter wie CyberGhost VPN tatsächlich bei Online Spielen immer häufiger zum Einsatz. Wieso?

Die Sicherheit steht hier ganz klar im Fokus. So kann euch ein aktiver VPN-Dienst vor DDoS-Attacken bewahren. CyberGhost VPN hat sich darauf explizit spezialisiert und tauscht eure Serververbindung regelmäßig durch. Ein der wohl wichtigsten Gründe für ein VPN im Gaming ist das Umgehen von Geoblocking. Damit erhaltet ihr Zugriff auf Spiele, die in eurem Land nicht zugänglich oder noch nicht verfügbar sind. Durch das Maskieren eurer IP-Adresse schützt ihr euch außerdem vor Hackerangriffen. Auch wenn ihr auf Reisen zocken wollt, hilft ein VPN: Habt ihr aufgrund einer ausländischen IP-Adresse keinen Zugriff auf euer Profil, kann euch die Verbindung zu einem deutschen VPN-Server Abhilfe schaffen.

Aber natürlich bietet ein VPN auch weitere tolle Vorzüge, darunter etwa:

Streamen von ausländischen Inhalten , dank optimierten CyberGhost-VPN-Servern sogar in UltraHD

, dank optimierten CyberGhost-VPN-Servern sogar in UltraHD Unterdrücken von Malware und Werbung , was vor allem beim Surfen nützlich ist

, was vor allem beim Surfen nützlich ist Marktplätze nutzen, die es in eurem Land nicht gibt

Wieso jetzt genau CyberGhost VPN?

CyberGhost VPN besticht vor allem durch seine Reputation. 38 Millionen Kunden vertrauen der Marke seit mehr als 15 Jahren. Das ist länger als die meisten anderen VPN-Apps zusammengenommen existieren. Diese Erfahrung bringt das mitunter größte Netzwerk an Servern und die höchsten Sicherheitsstandards mit sich, die man sich vorstellen kann. CyberGhost VPN bietet zum Beispiel:

256-bit-AES-Verschlüsselung

Strikte No-Logs-Policy

Gleichzeitig auf bis zu 7 Geräten nutzbar

Apps für alle gängigen Betriebssysteme und Geräte

Auch für Spielekonsolen verfügbar

verfügbar Mehr als 7.800 Server in 91 Ländern und 113 Standorten

in 91 Ländern und 113 Standorten Keine Limitation oder Einschränkung bei der Bandbreite oder beim Datenvolumen

bei der Bandbreite oder beim Datenvolumen OpenVPN, IKEv2, WireGuard®-Protokoll

24/7 Live-Support

Gamer aufgepasst: 3 Monate CyberGhost VPN gratis

Erneut möchten wir an dieser Stelle gerne auf den Deal von CyberGhost VPN aufmerksam machen. Im 3-Jahresplan zahlt ihr aktuell lediglich 1,99 Euro pro Monat, was einem satten Ersparnis von 83 Prozent entspricht. On top erhaltet ihr drei Monate des VPN-Dienstes kostenfrei dazu. Und wenn euch CyberGhost VPN nicht zusagt, könnt ihr innerhalb der ersten 45 Tage problemlos kündigen. Verlieren könnt ihr also nichts. Jeder kann die App testen und bei Nichtgefallen zurückgeben. Eine sehr faire Sache, schaut gerne beim Angebot unter dem Link vorbei: