3 Monate Sky Entertainment Ticket + gratis Sky TV Box - Im Angebot für einmalig 4,99 Euro

Letzter Aufruf: Das neueste Angebot von Sky gilt nur noch bis einschließlich 30. Juni. Dieses Mal bekommt ihr drei Monate Sky Entertainment Ticket für einmalig 4,99 Euro. Der restliche Juni wird euch hierbei geschenkt, sodass ihr die Monate Juli, August und September zum genannten Preis erhaltet. Erst ab Oktober gilt der normale Abopreis von monatlich 9,99 Euro.

Besonders an diesem Angebot ist außerdem, dass ihr kostenlos die Sky TV Box dazu bekommt. Mit dieser Box wird aus jedem Fernseher ein Smart-TV. Neben dem Sky Ticket könnt ihr damit die Mediatheken von ARD und ZDF nutzen oder auf Plattformen wie Youtube und RedBull TV zugreifen.

Passend zum Angebot erscheint die Sky Ticket-App im neuen Design und bietet neben der modernen Benutzeroberfläche ein besseres Serienerlebnis.

3 Monate Sky Entertainment Ticket + Sky TV Box für einmalig 4,99 Euro

Game of Thrones, Westworld und mehr

Das Sky Entertainment Ticket gibt euch Zugriff auf alle bisher erschienenen Staffeln von Game of Thrones. Des Weiteren könnt ihr euch die neue Staffel von Westworld anschauen. Außerdem warten Serien-Highlights wie Lost, Babylon Berlin, The Big Bang Theory, True Detective, Vikings und viele mehr auf euch. Insgesamt stehen euch über 100 Serien zur Verfügung.

Nach dem Abschluss von Sky Entertainment Ticket wird euch die Sky TV Box per Post zugeschickt. Natürlich könnt ihr bis dahin die Sky Ticket-App über ein Tablet, ein Smartphone, die Xbox One, PlayStation 4 oder am PC nutzen. Das Sky Entertainment Ticket ist monatlich kündbar. Im Falle des Angebots kann die erste Kündigung Ende September bequem online über euren Sky Ticket-Account erfolgen.

2 Monate Sky Cinema Ticket für 7,99 Euro

Aktuell gibt es noch ein weiteres Angebot von Sky Ticket. Ihr bekommt momentan zwei Monate Sky Cinema Ticket für einmalig 7,99 Euro. Der restliche Juni wird euch hier ebenfalls geschenkt. Mit dem Angebot könnt ihr Spider-Man: Homecoming, die Spiderman-Saga und ab Juli Thor 3, sowie Blade Runner 2049 schauen.

2 Monate Sky Cinema Ticket für einmalig 7,99 Euro

Alle Angebote gelten nur für Sky-Neukunden