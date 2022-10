3 Spiele für 49€: Jetzt Games für PS4, PS5, Switch & Xbox günstig bei Saturn abstauben

Saturn hat in seinem neuen Gutscheinheft eine Gaming-Aktion gestartet, in der ihr 3 Spiele für PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch und PC zusammen für nur 49€ bekommt. Die Auswahl ist zwar nicht riesig, aber vor allem unter den PS4- und PS5-Spielen finden sich so einige Hits wie beispielsweise Assassin’s Creed Valhalla und Far Cry 6. Auch für Xbox ist einiges zu holen, für Switch sieht es hingegen nicht so gut aus. Hier ein paar der Highlights, bei denen wir den momentanen Einzelpreis bei Saturn in Klammern beigefügt haben:

Die Aktion läuft wie der Rest des Gutscheinhefts noch bis zum 19. Oktober. Die Auswahl kann sich bis dahin allerdings ändern, einzelne Spiele könnten vorher schon ausverkauft sein oder neue hinzukommen. Die Übersicht über die gesamte Auswahl findet ihr hier:

Das neue Saturn-Gutscheinheft, dessen Angebote gestern Abend gestartet wurden, hat noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Zum Beispiel gibt es viele gerade fürs Gaming interessante 4K-TVs günstiger, etwa den hochwertigen LG OLED C17 in der Größe 48 Zoll oder den 86 Zoll großen LG 86UQ91009. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

