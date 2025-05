3 Spiele für 49€: MediaMarkt startet großen Sale mit Hits für PS5, Xbox und Nintendo Switch!

Jetzt könnt ihr bei MediaMarkt Spiele im 3er-Pack für nur 49€ abstauben! Vor allem für Nintendo Switch sind spannende Angebote dabei.

MediaMarkt hat gerade eine Aktion gestartet, durch die ihr euch zum Schnäppchenpreis mit neuen Spielen eindecken könnt: Ihr bekommt jetzt 3 Spiele für PS5, PS4, Xbox und Switch zusammen für nur 49€! Natürlich gilt das Angebot nicht für das gesamte Sortiment, sondern nur für eine begrenzte Auswahl. In dieser finden sich aber durchaus einige Hits. Hier geht’s zur Übersicht:

Der Sale läuft in der Theorie bis zum 9. Juni um 9 Uhr morgens. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass die begehrtesten Spiele schon früher ausverkauft sind, und euch deshalb lieber ein wenig beeilen.

3 Spiele für 49€ bei MediaMarkt: Das sind die Highlights!

Die besten Switch-Spiele im Sale

3:10 Fire Emblem Engage: Trailer zum neuen Teil der legendären Rundentaktik-Reihe

Autoplay

Für Nintendo Switch lohnt sich die MediaMarkt-Aktion diesmal besonders, da anders als bei den letzten ähnlichen Sales des Händlers auch ein paar größere Exklusivtitel dabei sind. Dabei handelt es sich natürlich nicht um die allerneusten Spiele, aber ein Bundle mit Fire Emblem Engage, Bayonetta 3 und der Gold Edition von Mario + Rabbids: Sparks of Hope für nur 49€ abstauben zu können, ist dennoch ein echtes Schnäppchen!

Die besten Spiele für PS5, PS4 & Xbox

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Auf PS5 und Xbox zählen vor allem Ubisoft-Spiele wie Assassin's Creed Mirage und The Crew Motorfest zu den Highlights. Es gibt aber auch ein paar Geheimtipps, die zum Angebotspreis auf jeden Fall einen Blick wert sind, darunter etwa das Horrorspiel Alone in the Dark, das zwar in den Action-Abschnitten nicht überzeugt, dafür aber bei der Grusel-Atmosphäre und den Schauplätzen punkten kann.