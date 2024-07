3 Spiele für 49€: Großer Sale mit Games für Switch, PS5 & Xbox bei MediaMarkt gestartet!

Im neuen MediaMarkt-Sale könnt ihr drei Spiele für 49€ abstauben. Unter anderem sind einige spannende Ubisoft-Titel dabei.

Eine gute Gelegenheit, um günstig für Spiele-Nachschub zu sorgen: Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft jetzt ein großer Spiele-Sale, durch den ihr drei Spiele für Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox oder PC für zusammen 49€ abstauben könnt.

Natürlich gilt der Rabatt nicht für das gesamte Sortiment, sondern nur eine Auswahl an Spielen, die aber immerhin recht stattlich ausfällt und auch ein paar hochwertige und sogar noch ziemlich aktuelle Titel enthält. Die Übersicht findet ihr hier:

Offiziell läuft der Sale noch bis zum 12. August. In der Praxis sind bei solchen Aktionen die besten Spiele aber meist ziemlich schnell ausverkauft. Wenn ihr das Beste aus dem Sale herausholen und euch nicht mit den Überresten begnügen wollt, solltet ihr also besser möglichst bald zuschlagen.

3 Spiele für 49€ bei MediaMarkt: Das sind die Highlights

6:27 In Assassin's Creed Mirage ist erneut die Spielwelt der heimliche Star

Zu den Highlights des Sales gehören vor allem die Titel aus dem Hause Ubisoft. Neben Open-World-Spiel Assassin’s Creed Mirage aus 2023 möchten wir euch dabei vor allem das fantastische, erst Anfang des Jahres erschienene Metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown sowie den Switch-exklusiven Taktik-Hit Mario + Rabbids: Sparks of Hope ans Herz legen, die zu diesem Preis absolute Schnäppchen sind.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit zehn Highlights aus der Aktion zusammengestellt:

Ein echter Geheimtipp ist zudem Outcast: A New Beginning. Das Open-World-Spiel ist bei seinem Release im März leider ziemlich untergegangen, obwohl es eine sehr hübsche und kreative Spielwelt bietet und ein vollwertiger Nachfolger für das legendäre erste Outcast aus dem Jahr 1999 ist. In diesem Video erfahr ihr mehr:

2:30 In Outcast 2 -A New Beginnning kehrt ihr nach 24 Jahren auf den Planeten Adelpha zurück

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei der Spiele aus der Aktionsauswahl zusammen in den Warenkorb legen. Der Preis wird dann automatisch angepasst. Die Übersicht über sämtliche Spiele im Sale findet ihr hier:

