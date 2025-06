3 Spiele für 9,99€: Meisterwerke mit bis zu 96 Punkten auf Metacritic jetzt für PS5 & PS4 zum Sparpreis schnappen!

Jetzt habt ihr die Chance, drei große Action-Klassiker auf PS5 oder PS4 zum Schnäppchenpreis nachzuholen.

Gerade könnt ihr euch drei exklusive PlayStation-Hits im Top-Angebot sichern: Die Actionspiele, deren ursprünglicher Metascore von 88 bis hin zu 96 Punkten reicht, bekommt ihr jetzt in einer verbesserten Version für PS5 und PS4 zum absoluten Schnäppchenpreis von 9,99€ – und zwar nicht etwa einzeln, sondern alle drei zusammen! Den Top-Deal findet ihr hier bei MediaMarkt:

Das Angebot ist Teil des Days of Play Sales bei MediaMarkt, durch den aktuell noch viele weitere große Exklusivhits für PS5 und PS4 reduziert sind. Allerdings läuft die Aktion nur noch bis morgen! Wenn ihr die Spiele günstig abstauben wollt, bleibt euch also nicht mehr viel Zeit:

Diese 3 Actionhits haben sich ihre Top-Wertungen redlich verdient!

Diese Szene in einem Zug, der in einen Abgrund stürzt, ist nur einer von vielen filmreifen Abschnitten in der Uncharted Nathan Drake Collection.

Wir sprechen hier von der Uncharted Nathan Drake Collection, welche euch drei hervorragende Action-Adventures in einer überarbeiteten Version mit verbesserter Grafik und Steuerung liefert. Die drei ersten Uncharted-Spiele bieten Abenteuer auf der ganzen Welt: Teil 1 schickt euch auf der Suche nach Eldorado in den Pazifik, in Uncharted 2 folgt ihr Marco Polos Spuren von der Türkei bis in den Himalaya und in Uncharted 3 sucht ihr in London, Frankreich und der arabischen Wüste nach Hinweisen auf die versunkene Stadt Atlantis.

An diesen und anderen sehenswürdigen Schauplätzen versucht ihr, mit dem Draufgänger Nathan Drake uralte Schätze von unermesslichem historischem und oft auch materiellem Wert zu bergen. All jene unter euch, die Abenteuerfilme im Stile eines Indiana Jones mögen, werden sich hier sofort heimisch fühlen, zumal die Uncharted-Reihe auch aufgrund ihrer filmreifen Inszenierung berühmt geworden ist.

5:34 Uncharted: The Nathan Drake Collection - Test-Video zur PS4-Spielesammlung

Spielerisch bieten die Uncharted-Spiele eine Mischung aus Action, Klettern, Erkundung und kleinen Rätseln, wobei insbesondere beim ersten Teil der Shooter-Anteil noch deutlich überwiegt. Die folgenden Teile haben dann für eine ausgewogenere Gameplay-Mischung gesorgt, welche dazu beigetragen hat, dass vor allem Uncharted 2 mit seinem Metascore von 96 Punkten bis heute als ein Meilenstein des Genres gilt.

Mindestens dann, wenn ihr die Uncharted-Spiele bislang verpasst habt, solltet ihr sie unbedingt noch mit der Nathan Drake Collection nachholen. Doch selbst wenn euch auch nur einer der drei Teile noch in eurer Sammlung fehlt, lohnt sich der Kauf zum aktuellen Schnäppchenpreis von 9,99€ bereits auf jeden Fall.