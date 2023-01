3 Switch-Spiele für 111€: Große Hits wie Pokémon, Zelda & Mario Kart im Angebot

MediaMarkt und auch Saturn haben eine neue Aktion gestartet, in der ihr drei Spiele für zusammen 111€ bekommen könnt. Zur Auswahl stehen mehr als 100 der größten Hits für Nintendo Switch, darunter sogar so aktuelle Titel wie Pokémon Purpur und Karmesin, Splatoon 3 oder das noch nicht mal erschienene Fire Emblem Engage. Der Sale soll noch bis Sonntag laufen. Ihr müsst allerdings damit rechnen, dass ein paar der begehrtesten Spiele schon vorher ausverkauft sind. Hier kommt ihr zur Übersicht über die Aktion bei MediaMarkt:

111€ für drei Spiele bedeutet einen Preis von 37€ pro Spiel. Das ist nicht nur für die genannten aktuellen Spiele sehr günstig, auch viele der älteren Switch-Hits sind so preisstabil, dass ihr sie selten, vielleicht sogar nie einzeln zu einem so guten Preis findet. Hier haben wir euch eine kleine Auswahl an besonders interessanten Titeln zusammengestellt und den gegenwärtigen Einzelpreis in Klammern beigefügt:

Die oben aufgeführten Links führen zu MediaMarkt. Falls die betreffenden Spiele dort bereits ausverkauft sind, habt ihr in der Saturn-Aktion möglicherweise mehr Glück:

3 für 2 mit Spiele für PS4, PS5, Xbox und PC

Neben der neuen Aktion mit Spielen für Nintendo Switch läuft bei MediaMarkt und Saturn schon seit Neujahr ein Sale, in dem ihr drei Spiele für PS4, PS5, Xbox und PC kaufen könnt und nur zwei bezahlen müsst. Das günstigste gibt es geschenkt. Diese Aktion läuft prinzipiell noch bis zum 15. Januar, auch hier könnten die besten Angebote aber schon lange vorher ausverkauft sein. Diese Links bringen euch zur Übersicht: