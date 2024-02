Diese PlayStation-Klassiker-Collection hat wohl knapp 300 Trophäen, Platin gibt's aber nur auf PS4 - PS5 geht leer aus

Diesen Platin-Klunker hat Lara bei ihren Abenteuern wohl nicht gefunden.

Herausforderung um Herausforderung, immer näher ans Ziel: Auf PlayStation-Konsolen ist das Trophäen-Sammeln für viele Fans so befriedigend, weil die Platin eine besondere kleine Auszeichnung darstellt. Ist sie freigeschaltet, gibt sie das gute Gefühl, ein Spiel abgehakt zu haben.

Wie viele Trophäen ihr dafür ergattern müsst, variiert natürlich; auch wie schwierig das ist. Wenn nach knapp 300 Errungenschaften aber keine Belohnung folgt, kann das schon frustrierend sein. Und so wird es wohl PS5-Spieler*innen bei einer Klassiker-Collection gehen, während alle auf der PS4 das Problem nicht haben sollten. Das gilt zumindest, falls wir den inoffiziellen Infos Glauben schenken.

Hier gucken Platinjäger in die Röhre

Um welche Spiele geht es? Es dreht sich um die Remastered-Collection der originalen Tomb Raider-Reihe, Teil 1 bis 3. Die Spiele erscheinen zusammen in ihrer Neuauflage am 14. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, PC und Switch. Aber wie jetzt aus Trophäen-Listen hervorgeht, können wohl nur Spieler*innen auf der Last Gen-PlayStation sich dabei drei Platins schnappen.

Hier könnt ihr euch übrigens einen Trailer zu den Remasters anschauen:

1:05 Tomb Raider 1-3 Remastered lässt euch ab 2024 wieder als Lara Croft auf Schatzsuche gehen

Die Seite Insider Gaming, bekannt für News und Leaks, hat bereits alle Trophäen für die drei Spiele aufgelistet. Demnach kommt der erste Teil mit 100, der zweite mit 90 und der dritte mit 82Trophys, insgesamt also 272 Stück.

Bei diesen Errungenschaften ist auch jeweils eine Platin für jedes Spiel gelistet. Allerdings lesen wir zusätzlich zu der Übersicht auch: "Die PlayStation 5-Version hat keine Platin-Trophäe, während PlayStation 4 eine hat." Für die Silber-Herausforderungen müsst ihr laut der Liste beispielsweise Teil 1 in unter fünf Stunden durchzocken oder ganz ohne Medipacks auskommen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Info sich bewahrheitet? Da es sich nicht um offizielle Infos handelt, solltet ihr das Ganze immer noch mit Vorsicht genießen. Allerdings klingt die Übersicht der Trophäen schlüssig.

Zudem könnte eine Änderung der Richtlinien bei Sony dafür sorgen, dass die PS5 bei den Platins leer ausgeht, da es sich um ein Package mit mehreren Titeln handelt (via pushsquare). Die Regelung sorgte wohl schon bei anderen Kollektionen dafür, dass das besonders gefragte Edelmetall fehlte.

Einige Fans dürfte das richtig ärgern, schließlich kann es für Platinjäger*innen ein echter Zusatz-Anreiz sein, noch mal durch die Klassiker zu streifen, um ein paar neue Auszeichnungen abzusahnen.

Was sagt ihr dazu: Legt ihr Wert auf Platin-Trophäen oder ist euch das völlig egal und was haltet ihr davon, falls tatsächlich die Last Gen die Trophäe bekommt und alle auf PS5 leer ausgehen?