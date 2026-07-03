3000 Switch- und Switch 2-Spiele im Angebot: Das sind die 10 besten neuen Deals im Nintendo eShop!

Im Nintendo eShop gibt's gerade wieder eine Menge toller Spiele zum Sparpreis.

Im Nintendo eShop bekommt ihr gerade wieder eine gewaltige Menge an Spielen für Switch und Switch 2 günstiger. Damit ihr nicht das Beste überseht, haben wir euch in diesem Artikel zehn Highlights aus den über 3000 aktuellen Sonderangeboten herausgesucht, darunter eine ganze Reihe von Titeln, die gerade erst erschienen sind. Wer die Deals lieber selbst durchstöbern möchte, kann stattdessen diesem Link folgen:

Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition

4:35 Devil May Cry 5 im Trailer

Autoplay

Angebot gültig bis: 7. Juli

Devil May Cry 5 ist erst Ende Juni in der Devil Hunter Edition auf die Switch 2 gekommen. Die technisch überarbeitete Version liefert sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus stabile 60 fps, was angesichts des rasanten Gameplays sehr nützlich ist. Im Vergleich zum ursprünglichen DMC5 enthält die Switch 2-Version zudem den Vergil-DLC, der einen neuen spielbaren Charakter bietet, sowie einige weitere In-Game-Extras.

Devil May Cry 5 ist ein hochgelobtes Hack&Slash-Actionspiel, in dem ihr ganze Horden von Dämonen schnetzelt, und zwar mit einer aufwendigen Inszenierung, die sich vor keinem hochklassigen Actionfilm verstecken muss. Dabei kommen reichlich spektakuläre Kombos und Spezialattacken zum Einsatz. Die insgesamt vier spielbaren Charaktere (den Vergil-DLC mitgerechnet) mit ihren individuellen Fähigkeiten bieten zudem völlig verschiedene Spielstile.

DAVE THE DIVER

10:33 Dave the Diver - Test-Video zum Steam-Liebling des Sommers

Angebot gültig bis: 8. Juli

Der ungewöhnliche Indie-Hit mischt Elemente aus Roguelike, Rollenspiel und Management-Simulation miteinander: Tagsüber erkundet ihr hier als Taucher die Tiefen des Meeres, fangt Fische, sammelt Ressourcen und liefert euch spannende Kämpfe gegen allerlei gefährliche Kreaturen, die sich euch dabei in den Weg stellen. Abends serviert ihr die Fische dann in eurem eigenen Sushi-Restaurant und macht euren Fang so zu Geld.

Eure Einnahmen investiert ihr in bessere Ausrüstung, um in noch tiefere Regionen des Ozeans mit noch gefährlicheren Kreaturen vordringen zu können. Roguelike-typisch sind die Umgebungen zufallsgeneriert, sodass kein Tauchgang dem anderen gleicht. Neben dieser Gameplay-Spirale fesselt Dave the Diver auch durch seine humorvolle und kreative Geschichte sowie durch seine skurrilen Charaktere. Im Nintendo eShop findet ihr eine kostenlose Demo.

Deer & Boy

1:38 Deer & Boy: Das emotionale Adventure im Trailer

Angebot gültig bis: 7. Juli

Deer & Boy ist erst letzte Woche erschienen, trotzdem bekommt ihr den stimmungsvollen Abenteuer-Platformer im Grafikstil eines Animationsfilms schon jetzt günstiger. Ihr spielt darin einen Jungen, der von zu Hause weggelaufen ist und dabei auf ein Rehkitz trifft. Das zu Beginn noch hilflose Tier wächst im Verlauf der Geschichte zu einem kräftigen Hirsch heran, der zum wertvollen Gefährten und sogar Beschützer des Jungen wird.

Das Gameplay vermischt Jump&Run-Elemente mit cleveren kleinen Rätseln. Im Fokus des Spiels steht aber nicht die spielerische Herausforderung, sondern das emotionale Erlebnis, das durch die wachsende Bindung zwischen den beiden Protagonisten auf ihrer Reise durch die hübschen, menschenleeren Landschaften entsteht. Die Geschichte wird dabei völlig ohne Dialoge allein durch die Bilder und die stimmungsvolle Soundkulisse erzählt.

Persona 5 Royal

1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Angebot gültig bis: 8. Juli

Bei dem Rollenspiel-Meisterwerk Persona 5 Royal, das auf Metacritic bei stolzen 94 Punkten steht, handelt es sich um eine Neuauflage, die dem ursprünglichen Persona 5 zahlreiche neue Inhalte hinzufügt, darunter ein neuer Stadtteil, ein drittes Semester, ein neues Mitglied für eure Party und haufenweise zusätzliche Gegner und Waffen. Dadurch wird das ohnehin schon riesige JRPG noch länger, ihr könnt mit 100 bis 150 Spielstunden rechnen.

Wie üblich in den Persona-Spielen schlüpft ihr in die Rolle eines Schülers, der tagsüber seinen Schulalltag meistern muss, während er bei Nacht in eine bizarre Parallelwelt reist. Diesmal könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden in das Unterbewusstsein der Bewohner Tokios eindringen, um sie zu besseren Menschen zu machen. Jeder dieser Menschen verfügt über einen eigenen Palast (eine Art Manifestation seines Charakters), in dem ihr in rundenbasierten Gefechten allerlei skurrile Monster besiegt.

Tomb Raider I-VI Remastered

1:05 Tomb Raider: Remastered-Version der Teile 1 bis 3 im Trailer

Angebot gültig bis: 8. Juli

Mit Tomb Raider I-VI Remastered bekommt ihr sechs Action-Adventures, von denen mindestens die ersten vier große Klassiker ihres Genres sind, in einem Paket. Die beiden letzten Teile sind zwar umstrittener, jedoch profitiert insbesondere Teil 6, der im Original noch mit der unpräzisen Steuerung zu kämpfen hatte, enorm von den Verbesserungen der Remastered-Version. Wie die anderen fünf Spiele bietet er neben komfortablerem Gameplay auch stark verbesserte Grafik, wobei ihr auf Wunsch auch zum alten Look wechseln könnt.

Im Kern bleiben alle sechs Spiele natürlich traditionelle Action-Adventures mit der Mischung aus Klettern, Rätseln, Erkundung und schneller Shooter-Action, für die Tomb Raider berühmt geworden ist. Im Stil eines Indiana Jones reist ihr mit der Archäologin Lara Croft zu den verschiedensten Schauplätzen auf der ganzen Welt, von Venedig über Ägypten bis zur Antarktis, um nach uralten Schätzen zu suchen und die Geheimnisse untergegangener Zivilisationen zu erforschen.

Sonic Superstars

1:30 Klassische 2D-Action mit Koop - Sonic Superstars im Trailer

Angebot gültig bis: 8. Juli

Sonic Superstars ist ein traditionelles Jump&Run im Stil der heißgeliebten frühen Teile der Reihe, das trotz moderner 3D-Grafik weiter auf klassische 2D-Level setzt. Neben Sonic sind mit Tails, Knuckles und Amy Rose die beliebtesten Sonic-Charaktere erneut mit dabei. Auch Dr. Eggman macht unseren Helden abermals das Leben schwer, jedoch gibt es diesmal eine noch größere Bedrohung. Dieser stellt ihr euch mit neuen Fähigkeiten wie der Verlangsamung der Zeit oder dem Erzeugen von Klonen.

Neu ist auch, dass die Level nun weitläufiger sind und mehr Raum zur freien Erkundung bieten. Außerdem sorgen zahlreiche Minispiele für ein abwechslungsreicheres Gameplay. Im neuen Kampfmodus könnt ihr in diesen Minispielen auch gegen andere Spieler*innen antreten. Die umfangreiche Kampagne, die diesmal aus gleich drei verschiedenen Geschichten und insgesamt elf Zonen besteht, könnt ihr allein oder im Koop für bis zu vier Personen spielen.

Tombi! Special Edition

Die Tombi! Special Edition bringt den Jump&Run-Klassiker von 1997 zurück.

Angebot gültig bis: 9. Juli

Bei der Tombi! Special Edition handelt es sich um die Neuauflage des ursprünglich 1997 erschienenen Jump&Run-Klassikers, der außerhalb Europas auch als Tomba! bekannt ist. Die Neufassung bietet eine verbesserte Steuerung, einen überarbeiteten Soundtrack und neue Komfort-Features wie freies Speichern. Außerdem sind einige Extras enthalten, darunter Artworks, Design-Dokumente und ein Interview mit dem Schöpfer des Originals.

Bei Tombi! handelt es sich um ein Metroidvania mit einer in großen Teilen offenen Spielwelt, in der ihr nach versteckten Schätzen sowie uralten Relikten sucht und schräge Charaktere kennenlernt. Ihr spielt einen in der Wildnis aufgewachsenen Jungen, der sich gegen ein Volk von anthropomorphen Schweinen zur Wehr setzen muss. Das tut er teils mit bloßen Händen, mit denen er seine Feinde durch die Luft schleudert, aber auch mit Waffen oder schlicht mit seinen Zähnen.

Wanderstop

1:52 Stanley Parable-Macher überraschen mit einem süßen Cozy Game, aber natürlich gibt's einen Twist

Angebot gültig bis: 7. Juli

Die erst kürzlich für Switch erschienene Lebenssimulation Wanderstop, die von Schöpfern der Indie-Hits The Stanley Parable und Gone Home stammt, lässt euch als ehemalige Kriegerin Alta, die eigentlich lieber ganz woanders wäre, einen gemütlichen Teeladen inmitten eines verzauberten Waldes führen. Die Zutaten für euren Tee müsst ihr dabei erst in der Umgebung des Ladens anbauen und sammeln, anschließend kocht ihr ihn in einer riesigen Maschine mithilfe eines eigenartigen Rituals.

Wanderstop dreht sich jedoch auch um den Kontakt mit euren Kunden, die euch von ihrem Leben und ihren Problemen erzählen und die allesamt ganz spezielle Anforderungen an ihren individuellen Tee stellen. Zwischendurch hat Alta auch mal Zeit, sich selbst bei einer Tasse Tee zu entspannen und sich Gedanken über ihr eigenes, für sie fast schon unangenehm friedliches Leben zu machen oder den Laden mit den wechselnden Jahreszeiten umzugestalten.

Outbound

13:39 Outbound - Test-Video zum Cozy Camping-Trip

Angebot gültig bis: 12. Juli

Outbound ist ein neues, idyllisches Crafting- und Survival-Spiel, in dem ihr mit eurem eigenen Camper durch gleich vier verschiedene offene Welten reist. Unterwegs sammelt ihr Ressourcen, mit denen ihr euren Wagen und eure Ausrüstung verbessern könnt. Ihr könnt über 40 verschiedene Maschinen bauen, die euch neue und vielfältige Crafting-Möglichkeiten eröffnen. Dazu müsst ihr allerdings die Stromversorgung durch Wind- oder Solarenergie sicherstellen.

Da der Platz im Inneren des Campers begrenzt ist, könnt ihr dessen Dach mit großen Plattformen ausbauen, auf denen ihr etwa Gärten für den Gemüseanbau anlegen oder sogar ein kleines Haus errichten könnt. Indem ihr bestimmte Schauplätze in den Open Worlds erkundet, schaltet ihr mit der Zeit immer mehr Technologien frei. Wollt ihr nicht allein reisen, könnt ihr euch ein Haustier zulegen oder gemeinsam mit bis zu drei weiteren Personen im Online-Koop spielen.

Sifu

12:00 Sifu - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus!

Angebot gültig bis: 7. Juli

Sifu ist ein stilvoll inszeniertes Beat 'em up, in dem ihr euch als Kung-Fu-Kämpfer für den Tod eurer Familie rächt. Dazu müsst ihr haufenweise Feinde verprügeln, wofür ihr nicht nur eure bloßen Hände benutzt, sondern auch so ziemlich alle Gegenstände zu Hilfe nehmt, die ihr in eurer Umgebung finden könnt. Eine weitere Besonderheit ist die Alterungsmechanik: Sterbt ihr, kehrt ihr zwar direkt wieder ins Spiel zurück, altert dabei aber jedes Mal ein bisschen.

Eure Spielfigur verändert sich dadurch mit der Zeit: Je älter sie wird, desto mehr Schaden teilt sie zwar aus, kann dafür jedoch umso weniger einstecken. Deshalb müsst ihr euren Spielstil immer wieder anpassen, was dem ohnehin schon komplexen und fordernden Kampfsystem eine ganz besondere Dynamik verleiht. Außerdem müsst ihr es schaffen, den finalen Boss zu erreichen und euren Racheplan umzusetzen, bevor ihr zu alt seid, um es mit ihm aufnehmen zu können.

Tausende weitere günstige Spiele im Nintendo eShop schnappen!

Die hier vorgestellten Spiele sind, wie schon gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt aus den aktuellen Sonderangeboten im Nintendo eShop. Ihr findet dort noch tausende weitere Spiele aus allen möglichen Genres. Falls ihr hier also noch nicht auf das richtige Spiel für euch gestoßen seid, solltet ihr unbedingt selbst noch einmal die lange Liste der Deals durchstöbern: