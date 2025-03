Über 400 Filme für 0,99€ im Amazon-Angebot: Der wilde Roboter und weitere Blockbuster aus 2024 jetzt günstig schauen!

Bei Amazon Prime Video gibt's bis Sonntag wieder Filme für 0,99€! Der Animationsfilm Der wilde Roboter ist diesmal das große Highlight.

Einmal im Monat können Prime-Mitglieder bei Amazon Prime Video Filme zum Schnäppchenpreis von je 0,99€ ausleihen, wobei stets einige aktuelle Blockbuster dabei sind. An diesem Wochenende ist es wieder so weit und diesmal ist die Auswahl sogar besonders groß! Stolze 464 Filme stehen auf der Liste (wir haben von Hand nachgezählt, deshalb können wir für Genauigkeit nicht garantieren), die komplette Übersicht findet ihr hier:

Natürlich handelt es sich dabei nicht ausschließlich um aktuelle Kinofilme, in der Auswahl finden sich auch viele ältere Klassiker, von Terminator bis Shaun of the Dead. Es sind aber durchaus eine Menge Hits und Geheimtipps aus 2024 dabei. Für alle, die sich nicht selbst durch hunderte Titel wühlen möchten, haben wir hier einige Highlights herausgesucht, wobei wir uns auf die aktuellsten Filme beschränkt haben.

Filme für 0,99€ bei Amazon: Das sind die Highlights aus 2024

Das große Highlight ist diesmal der Dreamworks-Hit Der wilde Roboter, den wirklich niemand verpassen sollte, der auch nur ein bisschen was mit herzerwärmenden Animationsfilmen anfangen kann. Der Film über den Roboter Roz, der sich nach einer Bruchlandung in der Wildnis durchschlagen muss und dabei unerwartete Freundschaften schließt, hat es immerhin zu drei Oscarnominierungen gebracht und steht auf IMDb aktuell bei 8,2 Punkten. Hier unsere Liste:

Wenn ihr einen Film bei Amazon Prime Video ausleiht, habt ihr übrigens 30 Tage Zeit, um ihn euch anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe einmal gestartet habt, bleiben euch allerdings nur noch 48 Stunden.