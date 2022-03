Im Tagesangebot bei MediaMarkt gibt es heute den 4K-Fernseher Hisense QLED A79GQ mit 65 Zoll für nur 599 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist das der bislang günstigste Preis für das Modell, das allerdings erst seit Februar in Deutschland verfügbar ist. Aber auch den sehr ähnlichen und bereits 2021 erschienenen Hisense A7GQ gab es nach Angaben von Idealo bisher noch nie so günstig. Die (etwas hoch angesetzt) unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.099 Euro. Hier kommt ihr zum Deal:

Wie gut ist der Hisense QLED A79GQ?

Bild: Der Hisense QLED A79GQ ist eine Variante des 2021 erschienenen 4K-Fernsehers Hisense A7GQ. Er bietet für seinen Preis eine hohe Bildqualität. Allein schon durch den Einsatz der QLED-Technik, die für bessere Farbdarstellung sorgt, bekommt man hier mehr als man bei einem so günstigen UHD-Fernseher erwarten kann. Den einen oder anderen Kompromiss muss man aber natürlich eingehen. So ist die Spitzenhelligkeit relativ niedrig, weswegen HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann.

Gaming: Richtiges HDMI 2.1 bekommt ihr beim Hisense QLED A79GQ zwar nicht, da der Fernseher nur über ein 60-Hz-Display verfügt. 4K 120 fps gibt es daher auch mit der PS5 oder der Xbox Series X nicht. Die anderen typischen HDMI-2.1-Features VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) und eARC sind aber dabei. Zum Input Lag liegen uns leider keine genauen Daten vor, er dürfte aber wie beim A7GQ bei rund 14 ms liegen, was fürs Gaming ein guter Wert ist.

Betriebssystem: Der Hisense A79GQ verwendet Hisenses hauseigenes Betriebssystem VIDAA U. Dieses läuft stabil und ist recht komfortabel zu bedienen. Es unterstützt auch die meisten größeren Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Youtube. So groß wie etwa bei einem Android-TV ist die App-Auswahl aber nicht. Für manche Dienste muss man daher auf ein externes Gerät, etwa eine Konsole oder einen Amazon Fire TV Stick, oder auf den integrierten Webbrowser ausweichen.