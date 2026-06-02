4K-TVs für Gaming im Vergleich: Warum die Wahl zwischen OLED und Mini-LED so wichtig ist

Welcher Gaming-TV ist der beste für PC, PS5 und Xbox? Ich beantworte die Frage ein für allemal.

Ganz abgesehen von Helligkeit, Kontrasten und möglichst tiefem Schwarz unterscheiden sich moderne Fernseher in einer absolut essenziellen Eigenschaft. Diese Bildschirme sind buchstäblich nicht aus demselben Holz geschnitzt und das wirkt sich beim Gaming mit der Konsole oder dem PC ganz besonders aus.

Ich möchte die Frage nach den besten Gaming-TVs also ein für allemal beantworten. Muss es immer ein OLED sein? Haben QLED-TVs mittlerweile auf- und Mini-LED-Fernseher längst überholt?

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro und stieß auf großes Interesse. Wir haben ihn für euch auf Aktualität überprüft. Wenn ihr dieses Thema bislang verpasst habt, bekommt ihr jetzt erneut die Chance.

OLED vs. QLED vs. Mini-LED – der beste 4K-TV für Gaming

Die typischen Stärken eines OLED-Fernsehers werden jetzt seit über zehn Jahren von Fachleuten wie mir rauf und runter gepredigt: perfektes Schwarz, unschlagbare Kontraste, tolle HDR-Präsentation. Wer das noch nicht verstanden hat, den hat es wahrscheinlich auch noch nie interessiert.

Die starke Konkurrenz der QLED-TVs wirbt hingegen mit satter Farbpracht und die besten Mini-LED-TVs protzen mit erstaunlicher Spitzenhelligkeit, von der wir vor Jahren nur träumen konnten. Dennoch standen OLED-TVs in puncto Bildqualität in den vergangenen paar Jahren unangefochten an der Spitze. Deswegen werden 2026 sogar noch größere Geschütze aufgefahren.

Konsolen-Gaming am TV ist nach wie vor extrem beliebt, aber der PC holt Xbox und PlayStation langsam auf. Bild: Adobe Stock

Innovationen bei QLED-TVs und RGB Mini-LED

Vielleicht habt ihr es bereits mitbekommen. Sogenannte RGB Mini-LED-TVs sind auf dem Weg in die Läden. Die bislang einfarbige, meist weiße Hintergrundbeleuchtung von Mini-LED-Fernsehern wird also durch RGB-Mini-LEDs ersetzt und das soll vor allem einen Effekt haben: RGB Mini-LED-TVs sollen mehr Farben und vor allem sattere Farben darstellen können.

Aber auch die QLED-Konkurrenz schläft nicht, und so schickt Hersteller TCL dieses Jahr erstmals sogenannte SQD-TVs in den Ring („Super Quantum Dots“). Ohne zu tief ins Detail zu gehen, verspricht auch das eine bessere Farbdarstellung und noch mehr Helligkeit.

Nun aber zurück zum Thema Gaming und zu meinem Urteil, das schon vor RGB Mini-LED-TVs und Super Quantum Dots feststeht: OLED-TVs bleiben beim Gaming einfach unschlagbar und ich erkläre auch, warum.

Ihr wollt doch tief ins Detail gehen und QLED-TVs, OLEDs und Mini-LED ganz genau verstehen? Dann schaut in meinem aktuellen Ratgeber vorbei. Dort erkläre ich alle aktuellen und kommenden TV-Technologien ganz genau:

Traurig, aber wahr: 120 Hz ≠ 120 Hz

Nichts gegen schönere Farben und mehr Helligkeit, aber beim Zocken hilft uns die beste Bildqualität wenig, wenn am Ende in Bewegung alles unscharf ist. Das Stichwort heißt Geschwindigkeit.

Beim Thema Geschwindigkeit denken viele von euch jetzt in erster Linie an die Hertz-Angabe eines Bildschirms. Daher habe ich zwei aktuelle Oberklasse-TVs herausgesucht, die nicht nur ähnlich viel kosten, sondern beide auch mindestens 120 Hz für die Xbox und PlayStation 5 über HDMI 2.1 bieten.

TV-Modell Technologie Bildrate Sony BRAVIA 5 Mini-LED 120 Hz LG OLED evo C5 OLED 144 Hz

Vor dem Hintergrund, dass PS5 und Xbox Series-Konsolen beide maximal 120 Hz schaffen und dem LG-TV die 144 Hz auf Konsolen nichts bringen, müssten also beide TVs gleich schnell sein – sie sind es aber nicht.

Die Bildrate, Eingabeverzögerung und Pixel-Reaktionszeit moderner 4K-TVs

Ob ein TV schnell genug für eine richtig gute Spiele-Erfahrung ist, hängt von drei Faktoren ab: der Bildrate, der Eingabeverzögerung und der sogenannten Pixel-Reaktionszeit.

Die Bildrate können wir in meinem Vergleich wie beschrieben als gleich ansehen. Außerdem glänzen sowohl der LG OLED, als auch der Sony BRAVIA-Fernseher mit einer sehr niedrigen Eingabeverzögerung. Diese misst, wie schnell ein Bildschirm einen neuen Befehl im Spiel anfängt, umzusetzen.

4K Gaming-TVs mit hoher Bildrate und schöner Bildqualität gibt es viele, aber gegen OLED-TVs reicht das oft nicht. Bild: Adobe Stock

Der wichtigste Faktor heißt Pixel-Reaktionszeit. Dieser Wert misst, wie lange ein einzelnes Pixel eines Bildschirms braucht um seinen Zustand von der einen zu einer anderen Farbe zu ändern. Hier ziehen sämtliche LCD‑basierten TVs klar den Kürzeren gegenüber OLEDs. Sonys BRAVIA 5 kann zwar mit vielen Qualitäten punkten, aber seine langsame Pixel-Reaktionszeit zählt nicht dazu. Aber selbst die besten der besten QLED- und Mini-LED-TVs liegen in dieser Disziplin weit hinter OLEDs.

Was bringt eine schnelle Pixel-Reaktionszeit? Mein Fazit

Eine schnelle Pixel-Reaktionszeit sorgt dafür, dass selbst in hektischen Szenen ein scharfes „fertiges“ Bild gezeigt wird. Zu jedem Zeitpunkt sind alle Pixel also genau im gewünschten Stadium und nicht noch dabei, dieses zu erreichen. 120 Hz in Bewegung sehen also auf einem OLED-TV ganz anders und viel schärfer aus, als 120 Hz auf einem QLED- oder Mini-LED-TV.

Wer diesen Unterschied einmal in einem 1:1-Vergleich mit eigenen Augen gesehen hat, kann es nicht mehr ungesehen machen. Aus diesem simplen Grund empfehle ich für Gaming der besten Qualität immer einen OLED.