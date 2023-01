4K OLED-TV im Angebot: 65 Zoll Fernseher mit Ambilight & 120 Hz günstig bei Saturn

Bei Saturn bekommt ihr gerade den 65 Zoll großen 4K-Fernseher Philips 65OLED856 für weniger als die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung im Sonderangebot. Er kostet nur noch 1499€ (UVP: 3349€). Laut Vergleichsplattformen hat es dieses Modell noch nie günstiger gegeben. Saturn macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deals noch gültig ist. Hier findet ihr ihn:

Wie gut ist der Philips OLED856?

Bildqualität: Der Philips OLED856 ist ein High-End-4K-Fernseher aus 2021. Dass er somit nicht ganz aktuell ist, macht nicht viel aus, denn der viel teurere Nachfolger Philips OLED857, der laut Idealo derzeit in 65 Zoll nirgendwo für weniger als 2799€ zu bekommen ist, bietet kaum Vorteile gegenüber dem älteren Modell. Beide 4K-TVs liefern eine hervorragende Bildqualität, die sie natürlich in erster Linie dem OLED-Display mit seinem perfekten Schwarz und dem unendlich hohen Kontrast zu verdanken haben. Sie sind qualitativ ungefähr auf dem Niveau des beliebten LG OLED C2 einzuordnen.

Gaming: Der Philips OLED856 verfügt über ein 120-Hz-Display und über zwei Anschlüsse mit HDMI 2.1 und der vollen Bandbreite von 48 Gbps. Mit der PS5 oder der Xbox Series X kann er dadurch bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung liefern. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Der Input Lag liegt bei unter 10 ms. Als Gaming-Fernseher macht der Philips OLED856 also eine sehr gute Figur.

Ambilight: Mit Ambilight bietet der Philips OLED856 zudem ein spektakuläres Feature, das sich nur bei Philips-TVs findet. Dabei wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, was den Bildschirm noch größer erscheinen lässt und zudem für passende Lichtstimmung sorgt. Vor allem in dunklen Räumen ist der Effekt beeindruckend. Im Gegensatz zu normalerweise günstigeren Modellen wie dem Philips OLED706 oder 707 bietet der Philips OLED856 Ambilight auf allen vier Seiten statt nur auf drei. Dadurch kann er auch gut an die Wand gehängt werden.