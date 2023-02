4K OLED-TV günstig wie nie: Fernseher mit HDMI 2.1 & 120 Hz bei MediaMarkt im Angebot

Bei MediaMarkt und Saturn läuft jetzt die große Super-Bowl-Aktion: Bis 9 Uhr am Montag bekommt ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer, der automatisch im Warenkorb abgezogen wird, auf einen Großteil des Sortiments. Das führt nicht nur bei Handys, Tablets und Gaming-Hardware wie der Nintendo Switch OLED, sondern auch bei zahlreichen 4K-Fernsehern zu sehr günstigen Preisen.

LG OLED C27 4K-TV mit HDMI 2.1 zum Bestpreis

Beispielsweise bekommt ihr den LG OLEDC27 günstiger. In der Größe 48 Zoll ist der High-End-Fernseher aus 2022 mit einem Preis 990,76€ statt 1179€ laut Vergleichsplattformen so günstig wie nie zuvor.

Tolle Bildqualität: Der LG OLED C27 bietet eine hervorragende Bildqualität, was natürlich nicht zuletzt an dem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast des OLED-Displays liegt. Durch sein neues Evo-Panel hat er zudem eine höhere Spitzenhelligkeit als frühere OLED-TVs von LG, was wichtig für die Darstellung von HDR-Inhalten ist. Im Vergleich zu günstigeren aktuellen Modellen wie dem LG OLED B29 verfügt er außerdem über den besseren Bildprozessor.

Hervorragende Gaming-Performance: Auch fürs Gaming ist der LG OLED C27 sehr gut geeignet. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist daher Gaming mit bis zu 120 fps in 4K-Auflösung möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden natürlich ebenfalls unterstützt. Zudem fällt der Input Lag mit knapp 6 ms bei 120 Hz und 10 bis 11 ms bei 60 Hz äußerst niedrig aus.

Weitere TV-Angebote in der Super-Bowl-Aktion

Natürlich gibt es neben dem LG OLED C27 auch noch viele andere günstige 4K-TVs in der Super-Bowl-Aktion bei MediaMarkt und Saturn. Hier nur ein paar Beispiele:

Außerdem gibt es auch noch viele günstige Deals aus anderen Bereichen. Ein paar der Highlights haben wir euch schon gestern Abend zum Start der Aktion herausgesucht:

Mehr zum Thema Mehrwertsteuer geschenkt: Nintendo Switch OLED, 4K-TVs & PS5-SSDs günstig bei MediaMarkt