Mehrwertsteuer geschenkt: Nintendo Switch OLED, 4K-TVs & PS5-SSDs günstig bei MediaMarkt

MediaMarkt und Saturn haben gerade ihre große Aktion zum Super Bowl 2023 gestartet. Bis 9 Uhr am Montagmorgen bekommt ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer (also von 15,966 Prozent) auf fast das gesamte gesamte Sortiment. Dadurch könnt ihr beispielsweise bei Tech-Produkten wie 4K-TVs, Handys oder Tablets und auch bei preisstabiler Gaming-Hardware wie Controllern oder der Nintendo Switch OLED kräftig sparen. Manche der Produkte gibt es günstig wie nie zuvor. Hier findet ihr die Sales:

Auf den Shopseiten werden noch die normalen Preise angezeigt, der Rabatt wird erst im Warenkorb automatisch abgezogen. Wie üblich bei solchen Aktionen sind bestimmte Produktkategorien sowie Artikel bestimmter Hersteller ausgeschlossen. Das gilt diesmal zum Beispiel für Apple und Amazon. Ebenfalls nicht mit dabei sind digitale Artikel, Angebote von Drittanbietern und Spiele. Ansonsten ist aber so ziemlich alles dabei, was derzeit verfügbar ist. Hier haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht, wobei wir uns vor allem auf fürs Gaming interessante Produkte konzentriert haben:

Daneben gibt es natürlich auch noch viele andere Technik-Produkte wie Handys, Tablets, Laptops oder Headsets, PC-Hardware unter den Angeboten. Die Aktionen laufen zwar noch bis Montagmorgen, erfahrungsgemäß können die besten Angebote in solchen Sales aber recht schnell ausverkauft sein. Ihr solltet euch also besser nicht allzu viel Zeit lassen.