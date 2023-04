Letzte Chance: 4K QLED Smart TV mit HDMI 2.1 und 144 Hz jetzt günstig abstauben

Den TCL C731 QLED-TV mit 144 Hz und HDMI 2.1 könnt ihr nur noch heute bei Otto günstig im Angebot bekommen.

Wenn ihr einen sehr guten Gaming-Fernseher wollt, aber kein riesiges Budget zur Verfügung habt, haben wir hier das richtige Angebot für euch: Bei Otto könnt ihr gerade den mit HDMI 2.1 und einem 144-Hz-Display ausgestatteten 4K-Fernseher TCL C731 günstig bekommen. Für die Version mit 55 Zoll bezahlt ihr nur noch 599€ (UVP: 999€). Der Deal ist Teil der Angebote der Woche bei Otto, die nur noch heute laufen. Viel Zeit bleibt also nicht mehr.

Alternativ gibt es den Fernseher übrigens gerade auch bei Coolblue im Angebot, dort ist er theoretisch mit 589€ sogar noch etwas günstiger. Durch die Versandkosten zahlt ihr bei Coolblue aber letztendlich 614€, während bei Otto nur 2,95€ für den Versand dazukommen, sodass ihr bei 601,95€ landet.

Wie gut ist der TCL C731 4K Smart TV?

QLED & 144 Hz: Für seinen Preis bietet der TCL C731 eine sehr gute Bildqualität. Sein VA-Panel liefert einen hohen Kontrast, außerdem sorgt die QLED-Technik, die auch bei sehr viel teureren Samsung-TVs zum Einsatz kommt, für bessere Farbdarstellung. Durch das 144-Hz-Display wirken zudem Bewegungen flüssiger. Neben einem guten Bild wird auch toller App-Support geboten, dank des Betriebssystems Google TV.

Für seinen Preis bietet der TCL C731 ein erstaunliches Gesamtpaket aus guter Bildqualität und tollen Gaming-Features.

HDMI 2.1 & niedriger Input Lag: Beim Gaming macht der TCL C731 ebenfalls eine gute Figur: Durch HDMI 2.1 sind mit der PS5 oder der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich, auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Beim Spielen schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag ist ebenfalls sehr niedrig, bei 120 Hz beträgt er nur rund 6 ms.

Günstig dank Kompromissen: Um all diese Features zu einem so günstigen Preis anbieten zu können, muss der TCL C731 aber natürlich auch an manchen Stellen Kompromisse machen. So ist die Spitzenhelligkeit nicht allzu hoch, weshalb ihr von HDR nicht zu viel erwarten solltet. Außerdem ist der Prozessor nicht der schnellste, weswegen das Starten einer App schon mal einige Sekunden dauern kann. Trotzdem bietet der 4K Smart TV insgesamt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wenn ihr mehr wissen möchtet über den TCL C731 und darüber, wie er im Vergleich zu ähnlichen 4K Smart TVs abschneidet, solltet ihr euch unsere große TV-Kaufberatung ansehen: