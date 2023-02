4K QLED-TV im Angebot: Gaming-Fernseher mit 120 Hz günstig im MediaMarkt WSV

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft gerade der große WSV (was hier für „Wahnsinns-Schnell-Verkauf“ steht). In diesem findet ihr neben vielen weiteren Sonderangeboten auch eine Menge günstige 4K-TVs. Einer davon ist der QLED-Fernseher Hisense U77HQ, der mit 120 Hz und HDMI 2.1 ausgestattet ist. Diesen bekommt ihr gerade in der in 55 Zoll für 599€ (UVP: 999€) oder in 65 Zoll für 799€ (UVP: 1299€). Laut Vergleichsplattformen gibt es weder dieses Modell noch den sehr ähnlichen Hisense U7HQ irgendwo anders günstiger.

Der WSV bei MediaMarkt läuft bis zum 8. Februar und bietet noch viele weitere günstige Deals, darunter beispielsweise auch PS5-SSDs und MicroSD-Speicherkarten für Nintendo Switch. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Wie gut ist der Hisense U77HQ?

Bildqualität: Für seinen sehr moderten Preis bietet der Hisense U77HQ eine hervorragende Bildqualität. Das liegt nicht allein daran, dass die QLED-Technik für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Der 4K-Fernseher verfügt auch über FALD (Full Array Local Dimming), durch das Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser dargestellt werden können, und über eine wesentlich höhere Spitzenhelligkeit als Low-Budget-TVs, wodurch HDR besser ausgenutzt werden kann. An teure OLED-TVs kommt der Hisense U77HQ trotzdem nicht ganz heran, er ist aber gar nicht mal so weit entfernt.

Gaming: Der Hisense U77HQ verfügt über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf zwei seiner Anschlüsse, wodurch mit der PS5 und der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. Laut einzelnen Testberichten zum ähnlichen U7H kann es bei 4K 120 fps allerdings zu Problemen wie leicht unscharfem Text kommen, die aber eher die Verwendung als PC-Monitor betreffen als das Gaming an der Konsole. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Input Lag liegt bei 7 bis 8 ms mit 120 Hz und bei 15 bis 16 ms mit 60 Hz und somit in einem fürs Gaming sehr guten Bereich.