4K Smart-TV für 229€: Fernseher mit Alexa-Sprachsteuerung jetzt günstig wie nie kaufen

So günstig wie aktuell bei Alternate gab es den 4K Smart-TV Hisense A66H laut Vergleichsplattformen noch nie.

Ihr sucht nach einem möglichst günstigen 4K-Fernseher, wollt aber natürlich trotzdem ein gewisses Maß an Qualität? Dann werdet ihr jetzt bei Alternate fündig: Dort könnt ihr nämlich gerade den Hisense A66H in der Größe 43 Zoll für nur 229€ im Angebot kaufen. Laut Vergleichsplattformen gab es den 4K Smart-TV überhaupt noch nie so günstig. Hier findet ihr den Deal:

Falls 43 Zoll euch zu klein sind, könnt ihr übrigens auch die 55-Zoll-Version im Angebot abstauben. Mit 349€ bekommt ihr dieses Modell laut Vergleichsportalen ebenfalls zum bislang günstigsten Preis:

4K-TV Hisense A66H: Wie viel Leistung gibt’s für 229€?

Solide Qualität zum kleinen Preis: Allzu viel darf man für 229€ natürlich nicht erwarten, aber für seinen geringen Preis bietet der Hisense A66H gute Qualität. So sorgt etwa das Direct-LED-Display für eine gleichmäßigere Beleuchtung als die Edge-Displays vieler anderer günstiger Fernseher. Außerdem werden HDR10 und Dolby Vision unterstützt, um für leuchtende Farben zu sorgen. Voll ausnutzen kann der A66H die HDR-Formate allerdings nicht, da ihm die dazu nötige hohe Spitzenhelligkeit fehlt, die teure TVs bieten.

Für seinen Preis bietet der Hisense A66H ein gutes Bild und eine Menge Features.

Gut fürs Gaming, aber nur 60Hz: Wie alle günstigen 4K-Fernsehern verfügt der Hisense A66H lediglich über ein 60Hz-Display, weshalb ihr auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 60fps bei 4K-Auflösung beschränkt bleibt. Ansonsten ist der 4K-TV aber gut fürs Gaming geeignet. Neben VRR wird auch ALLM unterstützt, sodass der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz schaltet. Außerdem ist der Input Lag niedrig, sodass ihr stets schnell reagieren könnt.

VIDAA & Alexa: Der A66H läuft mit Hisenses hauseigenem Betriebssystem VIDAA. Die App-Auswahl ist hier zwar nicht ganz so groß wie etwa bei Samsung, aber die großen Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und Youtube sind dabei. Außerdem ist das Betriebssystem stabil und komfortabel bedienbar, was längst nicht bei allen Low-Budget-TVs der Fall ist. Zusätzlich erleichtert wird die Navigation und das Suchen von Filmen durch die mitgelieferte Alexa-Sprachfernbedienung.

