4K Smart TV im Angebot: Sichert euch hohen Kontrast und niedrigen Input Lag beim Gaming günstig

Bei Otto bekommt ihr den 4K Smart TV TCL P631 gerade zum Schnäppchenpreis von 249€.

Wenn ihr auf der Suche nach einem möglichst günstigen und trotzdem guten 4K-Fernseher seid, hat Otto jetzt das passende Angebot für euch. Dort könnt ihr nämlich den 4K Smart TV TCL P631 zu einem sehr guten Preis im Sonderangebot bekommen. Für die Version mit 43 Zoll bezahlt ihr nur noch 249€ (UVP: 399€). Laut Vergleichsplattformen gab es weder dieses Modell noch die ähnlichen Varianten TCL P635 und P639 je zuvor so günstig. Hier kommt ihr zum Deal:

Es handelt sich dabei um eines der Angebote der Woche bei Otto, die noch bis Dienstag laufen, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Falls 43 Zoll euch zu wenig sind, gibt es übrigens auch noch andere Größen bis 65 Zoll günstiger:

Was bietet der TCL P631?

Kontrastreiches Bild: Der TCL P631 ist ein 4K Smart TV aus 2022 und eine von mehreren nahezu identischen Varianten des TCL P63. Dafür, dass es sich um einen Fernseher der unteren Preisklasse handelt, bietet er eine ziemlich gute Bildqualität, was in erster Linie am VA-Panel liegt. Durch dieses kann der P631 beim Kontrast auch mit sehr viel teureren 4K-TVs mithalten. Die Spitzenhelligkeit ist wie üblich bei Low-Budget-TVs aber eher niedrig, von HDR solltet ihr daher nicht zu viel erwarten.

Für seinen Preis bietet der TCL P631 eine gute Leistung, auch durch Google TV.

ALLM und niedriger Input Lag: Über ein 120-Hz-Display verfügt der TCL P631 nicht, ihr bleibt also auch mit der PS5 oder der Xbox Series X auf maximal 4K 60 fps beschränkt. Mehr kann man zu diesem Preis aber auch nicht erwarten. Von den üblichen HDMI-2.1-Features ist immerhin ALLM (Auto Low Latency Mode) mit dabei. Der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag beträgt bei 60 Hz weniger als 15 ms, was ein guter Wert fürs Gaming ist.

Google TV & Sprachsteuerung: Ein weiterer Pluspunkt des TCL P631 ist das Betriebssystem Google TV, das gut bedienbar ist und für einen hervorragenden App-Support sorgt. Gerade Letzteres ist bei so günstigen Smart TVs noch immer keine Selbstverständlichkeit. Außerdem wird der Fernseher mit einer Sprachfernbedienung geliefert, durch die ihr den P631 per Google Assistant steuern könnt.

