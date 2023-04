4K Smart TV zum Bestpreis: 55 Zoll LG QNED-TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz bei Amazon

Den 4K Smart TV LG QNED819 mit 55 Zoll gibt es bei Amazon gerade günstig wie nie.

Bei Amazon könnt ihr jetzt eine kleine Auswahl an 4K Smart TVs von LG im Sonderangebot bekommen. Besonders interessant fürs Gaming ist dabei der mit 120 Hz und HDMI 2.1 ausgestattete LG QNED819QA. Vor allem die 55-Zoll-Version ist sehr günstig, ihr bekommt sie schon für 699€ (UVP: 1299€). Laut Vergleichsplattformen gab es dieses Modell bislang noch nie zu so einem guten Preis. Aber auch die 50-Zoll-Variante ist reduziert und kostet nur noch 659€ (UVP: 999€). Hier findet ihr die Angebote:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Sicherheitshalber solltet ihr also besser nicht allzu lange zögern, wenn ihr ihn nicht verpassen wollt.

Wie gut ist der LG QNED819QA?

NanoCells & QLED: Der LG QNED ist ein 4K Smart TV der Mittelklasse aus 2022. Er setzt sowohl LGs hauseigene NanoCell-Technik als auch Quantum Dots wie bei Samsungs QLED-TVs ein, was für eine deutlich verbesserte Farbdarstellung sorgt. Im Vergleich zu Low-Budget-TVs kann er zudem durch seine höhere Spitzenhelligkeit HDR besser ausnutzen.

Gerade beim Gaming bietet der LG QNED819 eine Menge Leistung für seinen Preis, nicht zuletzt natürlich durch HDMI 2.1.

IPS bei 55, VA bei 50 Zoll: Der Kontrast ist bei der 55-Zoll-Version allerdings eher niedrig, da sie ein IPS-Panel verwendet. Dafür bleibt die Bildqualität auch bei schrägem Blickwinkel vergleichsweise stabil. Bei 50 Zoll kommt hingegen ein kontrastreiches, aber dafür blickwinkelabhängiges VA-Panel zum Einsatz.

Tolle Gaming-Performance: Beim Gaming macht der LG QNED819QA eine sehr gute Figur. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und über HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen. Mit der PS5 oder der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) sind ebenfalls mit dabei, beim Spielen wird also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Was den Input Lag angeht, schneidet der LG QNED819 mit nur rund 5 ms bei 120 Hz sehr gut ab und gehört zu den aktuell reaktionsschnellsten 4K-TVs.

