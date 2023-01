4K-TV mit 120 Hz: Sony Gaming-Fernseher mit 55 Zoll jetzt günstig wie nie im Angebot

Bei Otto könnt ihr gerade den dank 120 Hz und HDMI 2.1 gut für PS5 geeigneten 4K-Fernseher Sony X92 günstig im Angebot bekommen. Für die Version mit 55 Zoll zahlt ihr nur noch 749€ (UVP: 1299€). Laut Vergleichsplattformen gab es dieses Modell überhaupt noch nie günstiger. Auch den Sony X90J, von dem sich der X92J durch seinen Standfuß unterscheidet, gibt es gerade nirgendwo sonst so günstig. Hier geht’s zum Angebot:

Laut Shopseite ist das Angebot noch bis Ende des Monats gültig. Es könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein.

Wie gut ist der Sony X92J 4K-TV?

Besser als der Nachfolger: Der Sony X92J ist ein 4K-Fernseher am oberen Ende der Mittelklasse. Das Modell ist zwar schon 2021 erschienen, das ist in diesem Fall aber kein Nachteil, denn bei der Bildqualität schneidet er sogar besser ab als der Nachfolger Sony X92K aus 2022, für den ihr laut Idealo momentan mindestens 999€ bezahlen müsstet. Das liegt vor allem daran, dass der X92J deutlich besseres Full Array Local Dimming (FALD) bietet und dadurch Szenen mit sowohl hellen als auch dunklen Bildteilen besser darstellen kann.

Hohe Bildqualität: Ansonsten bietet der Sony X92J die üblichen Vorteile, die man generell von Sonys X9-Modellen erwarten kann. Er verfügt also über ein VA-Panel mit sehr hohem Kontrast. Außerdem ist seine Spitzenhelligkeit fast dreimal so hoch wie bei einem Low-Budget-4K-Fernseher, weshalb er HDR sehr viel besser ausnutzen kann. An die Bildqualität eines OLED-TVs kommt der Sony X92J zwar trotzdem nicht ganz heran, aber er ist nicht weit davon entfernt und vergleichsweise günstig.

Gut fürs Gaming: Beim Gaming macht der Sony X92J eine gute Figur. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Auch ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) werden unterstützt. Der Input Lag ist mit rund 11 ms bei 120 Hz und mit rund 18 ms bei 60 Hz zwar etwas höher als bei der Konkurrenz von LG und Samsung, liegt aber trotzdem noch in einem fürs Gaming guten Bereich.