4K-TV für 249€: Gut fürs Gaming geeigneten Fernseher heute günstig bei Saturn sichern

Bei Saturn gibt es heute den 4K-Fernseher Hisense A6CG in der Größe 43 Zoll günstig im Tagesangebot: Ihr zahlt nur noch 249€ und damit knapp die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung von 499€. Zwar ist diese UVP zugegebenermaßen etwas hoch angesetzt, trotzdem gibt es laut Vergleichsplattformen weder dieses Modell noch ähnliche Varianten wie den Hisense A6BG oder A6GG gerade irgendwo anders so günstig. Der Deal gilt nur bis 9 Uhr am Sonntagmorgen. Die Lieferung ist kostenlos.

Was bietet der Hisense A6CG?

Gaming: Der Hisense A6CG ist eine von mehreren in Deutschland vertriebenen Varianten des Hisense A6G aus 2021 und gehört zur unteren Preisklasse unter den 4K-TVs. Ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 bekommt ihr hier dementsprechend nicht, auch mit der PS5 und der Xbox Series X bleibt ihr also auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Davon abgesehen ist der Hisense A6CG aber gut fürs Gaming geeignet: Der Input Lag liegt bei niedrigen 10 bis 11 ms und auch ALLM wird unterstützt. Der Fernseher schaltet also beim Spielen von selbst in den Modus mit der geringsten Latenz. Für einen so günstigen 4K-TV sind das keine Selbstverständlichkeiten.

Bildqualität: Für seinen Preis bietet der Hisense A6CG ein gutes Bild, allzu hoch sollten eure Erwartungen aber natürlich nicht sein. Die 43-Zoll-Version verfügt über ein IPS-Panel, dessen Kontrast eher gering ist. Dafür ist es aber auch weniger vom Blickwinkel abhängig. Wie üblich bei Low-Budget-TVs ist die Helligkeit recht niedrig, weshalb HDR nicht voll ausgenutzt werden kann. Immerhin wird aber sowohl HDR10+ als auch Dolby Vision unterstützt, was selbst bei viel teureren Fernsehern nicht immer der Fall ist.

10% Extra-Rabatt auf Fernseher bei MediaMarkt

Falls ihr gerade auf der Suche nach einem neuen 4K-TV seid und der Hisense A6CG euch nicht anspricht, lohnt es sich vielleicht, auch mal bei MediaMarkt vorbeizuschauen. Dort laufen nämlich gerade die Clubtage, durch die ihr mit einer kostenlosen Clubmitgliedschaft 10 Prozent Extra-Rabatt auf teils ohnehin schon reduzierte Fernseher und auch auf viele andere Produkte bekommen könnt. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

0 1 Mehr zum Thema LG OLED C1: Gaming-TV der Spitzenklasse jetzt günstig in den MediaMarkt Clubtagen