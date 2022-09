LG OLED C1: Gaming-TV der Spitzenklasse jetzt günstig in den MediaMarkt Clubtagen

Seit gestern Abend laufen die MediaMarkt-Clubtage, während denen Club-Mitglieder 10 Prozent Extra-Rabatt auf eine riesige Auswahl an Artikeln aus den verschiedensten Bereichen bekommen. Bei Produkten, die es gerade ohnehin schon günstig im Angebot gibt, kann das zu starken Preisen führen. Zum Beispiel sind einige 4K-Fernseher sehr günstig, etwa der hochwertige LG OLED C14, den ihr in der Größe 55 Zoll als Club-Mitglied schon für 989,10€ abstauben könnt. Laut Vergleichsplattformen gibt es weder dieses Modell noch ähnliche Varianten (etwa C16, C17, C19) irgendwo anders so günstig.

Die MediaMarkt-Clubtage laufen noch bis zum 18. September, einzelne Produkte wie der LG OLED C14 können aber natürlich schon vorher ausverkauft sein oder auch ihren Preis ändern. Die Mitgliedschaft im MediaMarkt-Club ist kostenlos, ihr könnt euch jederzeit innerhalb weniger Minuten online anmelden. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was bietet der LG OLED C14?

Bild: Der LG OLED C14 ist ein High-End-Fernseher aus 2021 und eine von mehreren Varianten des LG OLED C1. Dank der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz und ihrem unendlich hohen Kontrast bietet er eine hervorragende Bildqualität. Im Vergleich zu günstigeren OLED-TVs von LG wie dem B1 und A1 verfügt er über den besseren Bildprozessor und die höhere Spitzenhelligkeit, was der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt.

Gaming: Fürs Gaming ist der LG OLED C1 sehr gut geeignet. Er bietet ein 120-Hz-Display (das dem A1 fehlt) und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen (beim B1 sind es zwei). Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Input Lag fällt mit circa 10 ms bei 60 Hz und 5 bis 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus.

251 4 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Günstiger als der Nachfolger: Mit dem LG OLED C27 gibt es übrigens bereits einen Nachfolger, der vor allem bei der Helligkeit tatsächlich nochmal etwas besser ist als der C14. Allerdings ist er auch viel teurer, bei MediaMarkt kostet er aktuell selbst mit Club-Rabatt noch 1619,10€ in 55 Zoll (wobei ihr allerdings noch 150€ Cashback bekommen könnt). Unserer Ansicht nach wiegen die Verbesserungen diesen saftigen Aufpreis nicht auf.

Weitere Angebote in den MediaMarkt-Clubtagen

Natürlich könnt ihr in den MediaMarkt-Clubtagen noch viele weitere günstige Angebote bekommen. Neben Fernsehern gibt es zum Beispiel auch Extra-Rabatt auf Laptops, Handys, Kameras und Tablets. Die Übersicht über die Angebote der Aktion findet ihr hier: