4K-TV für 279€: Amazons beliebtester QLED-Fernseher zum halben Preis im Angebot!

Der Hisense E7KQ zählt aus gutem Grund zu den meistverkauften 4K-TVs bei Amazon.

Wer einen QLED 4K-TV zum Schnäppchenpreis abstauben will, sollte jetzt zuschlagen. Bei Amazon bekommt ihr nämlich gerade den Hisense E7KQ in der Größe 43 Zoll schon für schlappe 279€, ihr zahlt damit nur noch gut die Hälfte der UVP von 549€. Kein Wunder also, dass das Modell derzeit der beliebteste QLED-Fernseher bei Amazon ist und auf Platz 3 der gesamten TV-Bestsellerliste steht.

Neben der 43-Zoll-Version gibt es auch die 65-Zoll-Variante günstiger, und zwar für nur 519€, was ein hervorragender Preis für einen QLED-TV dieser Größe ist. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Hisense E7KQ: Was kann der günstige QLED 4K-TV?

Die Bildqualität des Hisense E7KQ QLED 4K-TVs kann sich trotz des günstigen Preises sehen lassen.

Der Hisense E7KQ liefert dafür, dass er zur unteren Preisklasse gehört, eine gute Bildqualität. Das liegt nicht nur an der QLED-Technik, die durch eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Er verwendet auch ein Direct-LED-Display, was zu einer gleichmäßigeren Ausleuchtung des Bildschirms führt als bei vielen anderen günstigen 4K-Fernsehern mit ihren vom Rand beleuchteten Edge-Displays.

Hinzu kommt, dass das VA-Panel des Hisense E7KQ einen vergleichsweise hohen Kontrast bietet. Außerdem wird sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ unterstützt, was selbst für sehr viel teurere 4K-TVs keine Selbstverständlichkeit ist. So gut wie bei teuren Fernsehern können die HDR-Formate allerdings nicht für leuchtende Farben sorgen, da dem Hisense-TV hierfür, wie allen Fernsehern seiner Preisklasse, die nötige Spitzenhelligkeit fehlt.

120Hz und HDMI 2.1 bekommt ihr beim Hisense E7KQ nicht, davon abgesehen ist der 4K-TV aber gut fürs Gaming geeignet.

Da der Hisense E7KQ nur ein 60Hz-Display bietet, könnt ihr mit ihm aus der PS5 und der Xbox Series X leider nicht das Maximum von 120Hz bei 4K-Auflösung herausholen. Ansonsten ist der günstige 4K-TV jedoch gut fürs Gaming geeignet. Der niedrige Input Lag sorgt dafür, dass ihr schnell reagieren könnt und in schnellen Multiplayer-Matches nicht ausgebremst werdet. VRR synchronisiert die Framerate des TVs und der Konsole, um Screen Tearing zu verhindern.

