4K-TV mit HDMI 2.1: 55 Zoll QNED-Fernseher mit 120 Hz jetzt günstig bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft gerade der große WSV, in dem ihr neben vielen weiteren Angeboten auch eine große Auswahl an Fernsehern günstiger bekommt. Darunter befindet sich zum Beispiel der 4K-Fernseher LG QNED816QA, der dank HDMI 2.1 und 120 Hz sehr gut fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet ist. Ihr bekommt ihn gerade in der Größe 55 Zoll für nur 699€ (UVP: 1299€). Laut Vergleichsplattformen gibt es derzeit weder dieses Modell noch den sehr ähnlichen LG QNED819QA irgendwo anders in dieser Größe so günstig.

Der Sale läuft noch bis zum 8. Februar, einzelne Angebote können aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Unter den Deals findet ihr neben dem LG QNED816QA auch noch hochwertige OLED-TVs, aber auch günstige Low-Budget-Fernseher für alle, die einfach nur nach einem möglichst günstigen Gerät suchen. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Wie gut ist der LG QNED816QA?

Bildqualiät: Der LG QNED816QA ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2022. Er kombiniert die Quantum Dots, die etwa auch bei den QLED-Fernsehern von Samsung zum Einsatz kommen, mit LGs hauseigener Nanocell-Technik und sorgt so für eine deutlich verbesserte Farbdarstellung. Die Spitzenhelligkeit ist außerdem etwas höher als bei 4K-TVs der unteren Preisklasse, wodurch HDR besser ausgenutzt werden kann. Mit teureren LG-Modellen kann er in dieser Hinsicht allerdings nicht mithalten. Außerdem ist der Kontrast eher mäßig, da ein IPS-Panel verwendet wird. Dafür ist aber auch die Blickwinkelabhängigkeit gering.

Gaming: Fürs Gaming ist der LG QNED816QA sehr gut geeignet. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und über HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Der Input Lag fällt mit gut 5 ms bei 120 Hz und ungefähr 13 bis 14 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus.

Mehr über den LG QNED816QA und darüber, was seine Konkurrenten zu bieten haben, könnt ihr in unserer großen Kaufberatung mit den besten 4K-Fernsehern fürs Gaming erfahren:

