Perfekt für PS5 und Xbox: Dieser 4K-Fernseher von LG ist bei Amazon gerade fast um die Hälfte reduziert

Der LG QNED816RE ist ein ausgezeichneter 4K-Fernseher für Filme, Serien, Live-Sport und zum Zocken mit der PS5 oder Xbox Series X/S. Bei Amazon bekommt ihr das Modell mit 55 Zoll aktuell für nur 699€. Der Versand ist kostenlos.

So gut ist das Angebot: Die UVP des Fernsehers liegt bei 1299€. Der Rabatt beträgt also satte 46%. So günstig wie jetzt war das Modell bisher noch nie. Die alte Tiefstmarke wird um ganze 100€ unterboten. (Quelle: geizhals.de)

Bei MediaMarkt und Saturn wird der 4K-TV gerade zum selben Preis angeboten.

4K-TV von LG: Perfekt für Gaming mit PS5 und Xbox

Quantum Dots und Local Dimming: Der LG QNED816RE aus dem Jahr 2023 bringt eine interessante Kombination von Technologien mit sich. Während sein Kontrast nicht ganz auf dem Niveau eines OLED-Fernsehers liegt, gleicht er diesen Mangel zumindest teilweise durch den Einsatz von Local Dimming aus. Zudem vereint er Quantum Dots, wie sie in den High-End-TVs von Samsung zu finden sind, mit LGs eigener NanoCell-Technologie, um eine verbesserte Farbwiedergabe zu gewährleisten.

Der Fernseher ist bestens für PS5 und Xbox Series X/S geeignet!

Gaming in 4K bei 120 fps: Der LG QNED816RE erweist sich als ausgezeichneter Fernseher für Gaming. Er verfügt über ein 120Hz-Display und bietet HDMI 2.1-Unterstützung auf zwei seiner vier Anschlüsse. Dies ermöglicht Gaming in 4K mit beeindruckenden 120Hz auf Konsolen wie der PS5 und der Xbox Series X. Darüber hinaus unterstützt er Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM). Mit ALLM schaltet der Fernseher bei Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag beträgt bei 120Hz lediglich 5 bis 6 ms, was eine hervorragende Performance für Gaming bietet.

