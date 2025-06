Kaum ein anderer 4K-TV hat so etwas: Sichert euch jetzt den Philips Ambilight zum historisch neuen Tiefstpreis!

Wundervolle Farben nicht nur auf, sondern auch hinter dem Bildschirm: Das kann von sich aus nur der Philips Ambilight-TV.

4K-TVs gibt es verdammt viele unterschiedliche in allen Größen und allen möglichen Sonder-Features. Aber die Philips Ambilight-TVs haben etwas, was kein anderer Fernseher hat. Es steckt bereits im Namen und sorgt für eine der besten Atmosphären, die ein Fernseher haben kann. Die kleine 43 Zoll Variante ist gerade auf Amazon um mehr als ein Drittel reduziert und damit so günstig wie noch nie.

Was macht den 4K-TV von Philips mit Ambilight so besonders?

Der Philips Ambilight PUS8109 ist auf der Rückseite mit einem durchgängigen Band aus LEDs, ausgestattet. Diese strahlen die Wand hinter dem Fernseher an und sorgen so für eine besondere Stimmung und Gemütlichkeit. Außerdem sind die Farben der LEDs mit dem TV synchronisiert und passen sich stets an das an, was gerade über das Display flackert. So entsteht eine einzigartige Dynamik zwischen Hintergrundbeleuchtung und Film, Serie oder Spiel, die die Immersion um ein Vielfaches verstärkt.

Kein unnötiges Anbringen von LED-Streifen: Bei diesem 4K-TV sind sie bereits im Gerät selbst integriert.

Theoretisch könnt ihr an jeden Fernseher eine dynamische Hintergrundbeleuchtung anbringen. Dafür braucht ihr aber die passenden LED-Stripes, die ihr erstmal anbringen und dann mit eurem TV synchronisieren. Aber das kostet Zeit und Nerven und bei einem Umzug müsst ihr die Streifen wieder mühevoll von der Wand puhlen. Außerdem sind diese Streifen alles andere als billig, selbst wenn ihr nicht zum Markführer Philips, sondern zum direkten Konkurrenten Govee greift.

Trotzdem ist es weitaus praktischer, wenn die Beleuchtung direkt im Fernseher verbaut ist und das bieten momentan nur die Modelle der Philips Ambilight-Reihe.

Der perfekte 4K TV für Leute mit kleinem Budget

Klar, für einen solch geringen Preis solltet ihr keine gigantischen Bildschirmdiagonalen oder das allermodernste OLED-Display erwarten, aber trotzdem hat dieser TV alles, was ihr braucht, um glücklich zu werden.

Ein LED-Display mit gestochen scharfen Bildern in Ultra HD Auflösung, Dolby Atmos-Lautsprecher, HDR-Unterstützung und mit TITAN OS ein extrem smarte TV-Plattform für all eure Lieblingsinhalte. Außerdem könnt ihr den TV auch mithilfe eures Sprachassistenten steuern, wodurch ihr nie wieder nach der Fernbedienung suchen müsst, wenn die sich mal wie den Ritzen eurer Couch selbständig gemacht hat.

Auch beim Zocken sorgt der Philips Ambilight für besondere Atmosphäre.

Dank des integrierten Gaming-Modus sehen eure Spiele stets flüssig aus, da der TV VRR unterstützt, sieht alles butterweich aus und der Bildschirm verzerrt nicht oder lädt die Bilder nicht schnell genug nach. Und durch das Ambilight sehen viele Spiele gleich noch einen Zug besser aus.

Einen 4K-TV von Philips kaufen und ein Jahr Disney Plus geschenkt bekommen

Falls euch der absurd niedrige Preis noch nicht überzeugt, legt Philips zur Zeit noch etwas drauf: Den Streaming Dienst Disney Plus und zwar für ein ganzes Jahr, sobald ihr einen Ambilight-TV kauft. Normalerweise kostet der Service 10 Euro pro Monat, das sind also nochmal 120€ zusätzliches Ersparnis.