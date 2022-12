4K-TVs günstig bei Otto: QLED-Fernseher jetzt zum Toppreis von 299€ abstauben

Bei Otto könnt ihr gerade den 4K QLED-Fernseher TCL RC630X1 günstig im Angebot bekommen, und zwar in den Größen 43, 50 und 55 Zoll. Für die kleinste Version zahlt ihr nur noch 299€ (UVP: 499€), bei 50 Zoll sind es 349€ (UVP: 549€) und bei 55 Zoll 389€ (UVP: 599€). Weder dieses Modell noch ähnliche Varianten wie den TCL C630, C635 oder C639 konnten wir bei Vergleichsplattformen irgendwo sonst zu so günstigen Preisen finden. Hier kommt ihr zu den Angeboten:

Die Deals sind Teil der Angebote der Woche bei Otto, unter denen ihr noch viele weitere günstige 4K-Fernseher findet, und zwar in allen Preisklassen von Low Budget bis hin zu hochklassigen OLED-TVs. Die Angebote sind prinzipiell noch bis Dienstag gültig, einzelne Deals könnten aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Die Übersicht findet ihr hier:

Wie gut ist der TCL RC630X1?

Bildqualität: Der TCL RC630X1 ist eine Variante des C63, die als Betriebssystem Roku TV statt Google TV verwendet, ansonsten technisch aber weitgehend identisch mit anderen Versionen ist. Für seine Preisklasse bietet er eine hohe Bildqualität, die er unter anderem dem kontrastreichen VA-Panel zu verdanken hat. Daneben sorgt die QLED-Technik für eine verbesserte Farbdarstellung. Von der Helligkeit dürft ihr wie bei allen günstigen Fernsehern hingegen nicht zu viel erwarten, im Vergleich zu ähnlich günstigen TVs schlägt der TCL RC630X1 sich aber auch in dieser Beziehung ordentlich.

Gaming: Der Input Lag des TCL RC630X1 liegt bei unter 15 ms mit 60 Hz, womit er gut fürs Gaming geeignet ist. Obwohl TCL mit HDMI 2.1 wirbt, verfügt er allerdings nur über ein 60-Hz-Display. Dementsprechend sind auch mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming maximal 60 fps bei 4K-Auflösung möglich. Immerhin ist ALLM mit dabei. Bei Spielen an der Konsole schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.