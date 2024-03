4TB PS5-SSD im Angebot: Jetzt massig Speicherplatz zum Schnäppchenpreis abstauben!

Bei Mindfactory könnt ihr jetzt günstig eine 4TB SSD kaufen und eure Sorgen um mangelnden PS5-Speicher vergessen.

Wer sich für sehr lange Zeit keine Sorgen mehr um zu wenig Speicherplatz auf der PS5 machen will, findet jetzt bei Mindfactory das richtige Angebot: Dort könnt ihr gerade nämlich die satte 4TB große und bis zu 7.400 MB/s schnelle NVMe SSD Lexar NM790 Pro für nur 219€ abstauben! Eine so große und schnelle PS5-SSD gibt es nur selten zu einem so günstigen Preis. Ihr findet das Schnäppchen unter den MindStar-Deals, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Das Angebot hat kein offizielles Ablaufdatum, ist aber auf gut 200 Exemplare begrenzt. Allzu lange solltet ihr euch also besser nicht Zeit lassen. Das gilt umso mehr, als die Preise für schnelle PS5-SSDs im letzten halben Jahr deutlich gestiegen sind und in Zukunft noch weiter steigen könnten.

Lexar NM790 SSD: Schneller PS5-Speicher zum günstigen Preis

Mit ihren bis zu 7.400 MB/s Lesegeschwindigkeit ist die Lexar NM790 SSD sehr gut für PS5 geeignet.

Hohe Geschwindigkeit & kurze Ladezeiten: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s ist die Lexar NM790 nicht nur schnell genug für die PS5, sondern sogar nahe am Maximum dessen, was die PS5 überhaupt ausnutzen kann. Dadurch kann die SSD in Spielen für kurze Ladezeiten sorgen.

Besser als die Samsung 980 Pro? In Benchmarks wie beispielsweise bei SSD-Tester.de schneidet die günstige Lexar NM790 bei der Lesegeschwindigkeit sogar besser ab als die meist teurere Samsung 980 Pro, die zu den beliebtesten PS5-SSDs gehört. Beim Schreiben hingegen bricht sie in der Praxis stärker ein, obwohl sie auf dem Papier auch hier schneller sein müsste. Dieser Nachteil ist für die Verwendung in der PS5 aber nicht von Bedeutung.

Kein Heatsink: Was der Lexar NM790 allerdings fehlt, um eine perfekte PS5-SSD zu sein, ist ein Heatsink. Zwar funktioniert sie auch so in der Konsole. Dann könnte es aber passieren, dass die SSD überhitzt und deshalb ihre Leistung gedrosselt wird. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass es dazu nicht kommt, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Heatsinks, die in die PS5 passen:

