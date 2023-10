4TB PS5-SSD zum Schnäppchenpreis kaufen: Dieses Angebot läuft nur für kurze Zeit!

Wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch jetzt eine 4TB große NVMe SSD für PS5 zum Toppreis sichern.

Ihr wollt euch nie mehr Sorgen um zu wenig Speicher auf eurer PS5 machen müssen? Dieses Angebot hier könnte euch eurem Ziel zumindest ein gutes Stück näher bringen: Bei Mindfactory könnt ihr gerade die NVMe SSD Lexar NM790 mit stolzen 4TB Speicherplatz für nur 189€ bekommen. So günstig ist sie laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst zu haben. Ihr findet den Deal auf der Seite der Mindstar-Angebote bei Mindfactory, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Das Angebot hat zwar keine offizielle zeitliche Begrenzung, ist aber auf 200 Exemplare beschränkt. Angesichts des sehr günstigen Preises für eine so große und schnelle SSD dürfte es nicht lange dauern, bis dieser Vorrat vergriffen ist. Ihr solltet euch also besser beeilen.

Was taugt die Lexar NM790 NVMe SSD für die PS5?

Die Lexar NM790 SSD bietet mehr als genug Geschwindigkeit für die PlayStation 5.

Hohe Geschwindigkeit: Die Lexar NM790 ist eine schnelle NVMe SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s. Das ist mehr als genug für die PlayStation 5, für die Sony mindestens 5.500 MB/s empfiehlt. Die Lexar NM790 bietet damit sogar noch etwas mehr Geschwindigkeit als die sehr beliebte Samsung 980 Pro, die auf maximal 7.000 MB/s kommt, und sorgt so für geringe Ladezeiten in euren Spielen.

Keine Kühlung: Über einen Heatsink verfügt die Lexar NM790 in der von Mindfactory angebotenen Version allerdings nicht. Zwar funktioniert sie auch so in der PS5, es könnte dann aber eventuell zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommen. Ihr könnt dem vorbeugen, wenn ihr separat einen Kühlkörper dazukauft. Hier eine kleine Liste mit Heatsinks, die schmal genug sind, um in die PS5 zu passen:

Ihr wollt auch in Zukunft keine günstigen Sonderangebote oder spannenden Neuerscheinungen rund um Gaming und Technik verpassen? Dann schaut ab und zu mal auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder gönnt diesen Artikeln einen Blick: