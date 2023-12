5 Animes unserer Kindheit, die RTL 2 damals einfach abgesetzt hat

Animes unserer Kindheit. (Bild: © Rumiko Takahashi / Ritsuko Kawai / Izumi Todo)

RTL 2 war neben Tele 5 in den 90er der wichtigste Sender für Anime-Liebhaber*innen und strahlte für mehrere Jahre Klassiker wie Yu Gi Oh, Dragon Ball, One Piece, Detektiv Conan oder auch Beyblade aus. Die meisten Animes, die auf RTL2 veröffentlicht wurden, sind heute auf diversen anderen Plattformen und Streamingdiensten vertreten – mit ein paar Ausnahmen.

Wir haben euch fünf Serien herausgesucht, die damals vom Sender abgesetzt und danach nie wieder ausgestrahlt wurden.

Doremi

Doremi mit ihren Freundinnen und ihrer Schwester. (Bild: © Izumi Todo)

Laufzeit: August 2001 bis Juni 2002

August 2001 bis Juni 2002 Anzahl der ausgestrahlten Folgen: 100 von 201

Doremi erzählt die Geschichte von Doremi Harukaze, die davon träumt, eine Hexe zu werden. Eines Tages passiert ihr ein kleines Missgeschick und sie verwandelt die Hexe Majorca in eine Art Hexenfrosch. Um das wiedergutzumachen, muss Doremi eine vollwertige Hexe werden und Majorca mit ihren Kräften in ihre ursprüngliche Form als Hexe zurückzuverwandeln. Im Laufe der Geschichte schließen sich auch Doremis Freundinnen der Hexenlehre an und helfen ihr bei dieser Aufgabe.

Ranma 1/2

Ranma in seiner weiblichen und männlichen Form. (Bild: © Rumio Takahashi)

Laufzeit: April 2002 bis Oktober 2002

April 2002 bis Oktober 2002 Anzahl der ausgestrahlten Folgen: 80 von 161

Ranma ½ verfolgt die abenteuerlichen Ereignisse im Leben des namensgebenden Protagonisten Ranma Saotome, der mit Akane, der jüngsten Tochter der Tendo-Familie verlobt wird. Ihre Verbindung dient dazu, die „Alles-ist-möglich-Kampfschule für Schlägereien aller Art“ am Leben zu erhalten. Dabei geraten Akane und Ranma immer wieder aneinander, aber entwickeln im Geheimen doch Gefühle füreinander. Die ganze Situation wird durch eine besondere Eigenschaft von Ranma verkompliziert, der sich bei Berührung mit kaltem Wasser in ein Mädchen verwandelt und sich nur mit heißem Wasser wieder in einen Mann zurückverwandeln kann.

Hamtaro

Hamtaro und all seine Freunde. (Bild: © Ritsuko Kawai)

Laufzeit : September 2002 bis August 2005

: September 2002 bis August 2005 Anzahl der ausgestrahlten Folgen: 102 von 296

In Hamtaro geht es um den gleichnamigen Hamster, das Haustier der Fünftklässlerin Laura. Die Serie begleitet den niedlichen Nager mit seiner unersättlichen Neugier bei seinen alltäglichen Problemen und Abenteuern. Dabei werden auch seine Freunde vorgestellt und deren gemeinsame Abenteuer mit Hamtaro.

Pretty Cure

Honoka (Links) und Nagisa (rechts) in ihren Beschützerinnen des Lichts-Kleidung. (Bild: © Izumi Todo)

Laufzeit: September 2005 bis November 2005

September 2005 bis November 2005 Anzahl der ausgestrahlten Folgen: Komplette erste Staffel (drei Staffeln insgesamt)

In Pretty Cure geht es um die zwei Freundinnen Nagisa Misumi, ein absolutes Sportass, und Honoka Yukishiro, ein schlaues Mädchen aus reichem Hause. Zusammen mit ihren zwei Maskottchen Mipple und Mepple, die den beiden Zauberkräfte verleihen. Kämpfen Nagisa und Honoka als Beschützerinnen des Lichts gegen die Finsternis und verhindern, dass das Licht der Welt verschwindet.

Blue Dragon

Shu und seine Freunde mit ihren Schatten. (Bild: © Akira Toriyama)

Laufzeit: Oktober 2008 bis 2009

Oktober 2008 bis 2009 Anzahl der ausgestrahlten Folgen: Vorerst 15 Folgen, dann alle 51 Folgen der ersten Staffel von 102 Folgen

Die Anime-Serie zum gleichnamigen Videospiel handelt von einem Jungen namens Shu, der es sich als Ziel gesetzt hat, ein großartiger Krieger zu werden. Auf seiner Reise trifft er auf die junge Kriegerin Zola und ihren Gefährten Jiro. Das Dorf, in dem sich die Gruppe befindet, wird jedoch angegriffen und beim Versuch, seine Freunde zu beschützen, setzt er die schlummernde Kraft in seinem Schatten frei - den legendären Blue Dragon.

Welche dieser Anime-Serien vermisst ihr am meisten?