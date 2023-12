Crunchyroll: Alle Serien, Filme und Synchros der nächsten Wochen - mit dabei fünf Filme eines Anime-Klassikers

Solo Leveling, Hokkaido Gals are Super Adorable, Psycho Pass und vieles mehr gibt es bei Crunchyroll in den nächsten Wochen. (Bild: © Crunchyroll)

Crunchyroll hat seinen Katalog die letzten Monate kräftig mit vielen unterschiedlichen Animes erweitert. Nun hat der Streamingdienst auch bekannt gegeben, welche Serien in den folgenden winterlichen Wochen und Monaten neu ins Programm aufgenommen werden.

Unter anderem sind auch alle fünf Filme des Anime-Klassikers Code Geass dabei. Zusätzlich plant der Streaming-Anbieter auch deutsche Vertonungen für einige Titel, es sind aber noch keine genauen Termine dafür bekannt.

Wir haben euch unten alle wichtigen Informationen zu den Synchros sowie dem Start der Serien und Filme aufgelistet.

Acht Serien, sechs Filme und drei neue Staffeln im Dezember und Januar

Psycho-Pass: Providence

1:32 Akane und Shinya konfrontieren die neue Organisation "Peacebreakers" in Psycho-Pass: Providence

Genre: Cyberpunk, Psychologischer Thriller

Start: ab sofort

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln und deutsche Synchronisation

Handlung: In Psycho-Pass arbeiten Inspektoren mit verurteilten Straftätern zusammen, um Fälle zu lösen. Im neuen Film zur Serie "Psycho-Pass: Providence" geht es wieder um die Chefinspektorin Akane Tsunemori, die zusammen mit einem ehemaligen Flüchtling des Amts der öffentlichen Sicherheit an einem neuen Fall arbeitet, der die japanische Regierung und das komplette Sibyl-System erschüttern könnte.

Code Geass: Akito the Exiled (Alle fünf Filme)

Akito und Leila. (Bild: © Crunchyroll)

Genre: Mecha

Start: ab sofort

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln und deutsche Synchronisation

Handlung: Die fünf Filme von Code Geass: Akito the Exiled sind ein Spin-Off des Anime-Klassikers Code Geass: Lelouch of the Rebellion, in denen jedoch Akito Hyuga die Hauptrolle übernimmt. Er ist ein ehemaliger Leutnant der geheimen Spezialeinheit WZERO und besitzt die Kraft des “Geass”. Die Nutzer*innen des “Geass” besitzen die Fähigkeit, Befehle an andere zu geben und die Betroffenen müssen dem Folge leisten.

Burn The Witch #0.8

0:30 Im Prequel Burn the Witch #0.8 geht es um Drachen, Hexen und eine Menge Action

Genre: Fantasy, Action

Start: 29. Dezember 2023, um 17:00 Uhr

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Handlung: Burn The Witch #0.8 ist das Prequel zur Anime-Serie Burn The Witch vom Bleach-Schöpfer Tite Kubo. Die eigentliche Serie umfasste nur drei Folgen und Burn the Witch #0.8 adaptiert den Prolog der Geschichte im Manga. In Burn the Witch kämpfen die zwei Hexen Noel Niihashi und Ninny Spangcole im "vor Menschen verborgenen London", das parallel zum normalen London existiert, gegen Drachen.

Mashle: Magic and Muscles (Staffel 2)

1:40 Mashle: Magic and Muscles Staffel 2 - Mashle und seine Freunde treffen auf die Gottesseher!

Genre: Fantasy, Komödie, Adventure

Start: Ab Januar 2024

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln, deutsche Synchro ist geplant

Handlung: In Mashle: Magic and Muscles geht es um Mash Burnedead, der keinerlei Magie anwenden kann und deswegen versteckt mit seinem Ziehvater im Wald lebt. Durch unglückliche Ereignisse wird er bedrängt, an der Magieschule teilzunehmen und Gottesseher zu werden, um das friedliche Leben mit seinem Ziehvater weiterführen zu können.

Classroom of the Elite (Staffel 3)

1:45 Kiyotaka und seine Mitschüler aus Classroom of the Elite stellen sich vor

Genre: Psychologischer Thriller

Start: 03. Januar 2024

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln, deutsche Synchro ist geplant

Handlung: Classroom of the Elite befasst sich mit dem Hauptprotagonisten Kiyotaka Ayanokoji, der eine Elite-Schule besucht. Die Schule dient dazu, Studenten*innen zu einer Generation zu erziehen, die das Land unterstützen werden. Die dritte Staffel der Anime-Serie setzt das alltägliche Schulleben von Kiyotaka Ayanokoji fort, welches von Manipulation, Betrug und Misstrauen erfüllt ist.

Tales of Wedding Rings

Haruto und seine Kindheitsfreundin Hime, die sich als Prinzessin herausstellt. (Bild: © Crunchyroll)

Genre: Romanze, Fantasy

Start: 06. Januar 2024

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln, deutsche Synchro ist geplant

Handlung: Tales of the Wedding Rings handelt von Haruto Satou, der durch seine Zuneigung zu seiner Kindheitsfreundin, die sich als Prinzessin entpuppt, in einer Parallelwelt landet. Dort muss er drei weitere Prinzessinnen heiraten, um die Wiedergeburt des Königs des Abgrunds zu verhindern.

A Sign of Affection

Die zwei Hauptcharaktere der Romanze: Itsuomi Nagi und Yuki Itose. (Bild: © suu Morishita/ KODANSHA)

Genre: Romanze, Drama

Start: 06. Januar 2024

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln, deutsche Synchro ist geplant

Handlung: Yuki Itose ist eine Universitätsstudentin, die von Geburt an taub ist. Eines Tages trifft sie auf Itsuomi Nagi, dem ihre Behinderung nichts auszumachen scheint und es öffnen sich für die beiden neue Welten, während sie sich näher kennenlernen.

Hokkaido Gals Are Super Adorable!

Die Mädchen und potenziellen romantischen Partnerinnen von Tsubasa. (Bild: © Kai Ikada/ SHUEISHA)

Genre: Romanze, Komödie

Start: 06. Januar 2024, um 18:00 Uhr

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Handlung: Der Oberschüler Tsubasa zieht nach Hokkaido und trifft an der Bushaltestelle auf ein Mädchen. Ihm fällt auf, dass sie trotz der eisigen Kälte keine Strumpfhosen trägt und so verliebt er sich beim ersten Anblick in sie.

Solo Leveling

2:00 Im neuen Solo Leveling-Trailer zeigen sich Sung Jinwoo und die Jäger*innen in Aktion

Genre: Action

Start: 10. Januar 2024

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln, deutsche Synchro ist geplant

Handlung: In der Action-Anime-Serie Solo Leveling geht es um Jäger, die in Verliesen mächtige Bestien bekämpfen. Dem Hauptcharakter und schwachen Jäger Sung Jinwoo gelingt es durch ein mysteriöses Programm, an außergewöhnliche Kräfte zu kommen. Dadurch wir er einer der stärksten Jäger der Welt.

Metallic Rouge

Rouge Redstar (links) und ihre Freundin Naomi Orthmann (rechts). (Bild: © Crunchyroll)

Genre: Mecha

Start: 10. Januar 2024

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln, deutsche Synchro ist geplant

Handlung: In Metallic Rouge geht es um das Androiden-Mädchen Rouge Redstar und ihre Freundin Naomi Orthmann. Zusammen sind sie auf dem Weg zum Mars, um neun rebellische Androiden auszulöschen, die der Regierung feindlich gesinnt sind.



BUCCHIGIRI?!

Hauptfigur Arajin Tombishi im Anime Bucchigiri. (Bild: © MAPPA)

Genre: Yanki (Draufgänger, Gangster)

Start: 13. Januar 2024

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln, deutsche Synchro ist geplant

Handlung: Im neuen Anime vom Studio Mappa dreht sich alles um den Oberschüler Arajin Tombishi und seinen Kindheitsfreund Mataka Asamine, der Anführer der Gang Bucchigiri ist. Mataka lädt Arajin ein, der Gang beizutreten und gemeinsam gegen andere Gruppen um die Vorherrschaft der Stadt zu kämpfen.

Meiji Gekken: 1874

Meiji Gekkens Hauptcharaktere. (Bild: © Crunchyroll)

Genre: Action

Start: 14. Januar 2024

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Handlung: Die Action-Serie Meiji Gekken handelt von Shizuma Orikasa, einem ehemaligen Samurai, der auf der Suche nach seiner Verlobten Sumei Kanomata durch unvorhersehbare Ereignisse ein Teil der Polizei wird. Dabei wird er in eine Verschwörung gegen die Regierung verwickelt.

The Fire Hunter (Staffel 2)

Teil des offziellen Posters zur Serie: The Fire Hunter. (Bild: © Rieko Hinata/ HOLP SHUPPAN)

Genre: Fantasy

Start: 14. Januar 2024

Vertonung: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Handlung: In The Fire Hunter fangen Menschen plötzlich von innen zu brennen an, wenn sie sich in der Nähe von Feuer befinden. Die zweite Staffel setzt die Suche nach einer Lösung für dieses Phänomen fort.

Auf welchen Anime seid ihr gespannt und von welchen Serien wünscht ihr euch in Zukunft eine deutsche Vertonung?