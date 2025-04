Nur 5€ pro PS5-Spiel: Diese drei neu aufgelegten Action-Klassiker gibt’s jetzt zum Top-Preis im Angebot!

Bei Amazon gibt's gerade drei Klassiker der Videospielgeschichte für PS5 zum Schnäppchenpreis!

Erst 2024 ist mit Tomb Raider 1-3 Remastered eine Neuauflage von drei der wichtigsten Action-Adventures aller Zeiten erschienen. Jetzt könnt ihr das Bundle bei Amazon bereits zum Schnäppchenpreis im Sonderangebot abstauben! Ihr zahlt für die drei Spiele inklusive der drei Add-Ons Unfinished Business, The Gold Mask und The Lost Artifact nur noch schlappe 14,99€:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch laufen soll. Laut Shopseite handelt es sich aber um ein „befristetes Angebot“, was in der Regel bedeutet, dass es bestenfalls für einige Tage verfügbar ist.

Meilensteine der Action-Adventures: Das bietet Tomb Raider 1-3 Remastered

10:16 Tomb Raider 1-3 Remastered ist ein Fest für alte Hasen!

Autoplay

Grafisch bietet die Remastered-Version starke Verbesserungen: Die Auflösung ist höher, die Texturen sind viel schärfer und detaillierter, es gibt neue Lichteffekte und die Charaktere wurden neu modelliert. Stellenweise wurden sogar Level leicht überarbeitet, um sie glaubwürdiger zu gestalten. Ihr könnt jedoch jederzeit durch einen einfachen Tastendruck zur Originalgrafik wechseln und euch dann darüber wundern, dass damals alles viel hässlicher aussah, als ihr es in Erinnerung habt.

Auch die Steuerung wurde überarbeitet: Ihr könnt Lara Croft zwar weiterhin mit der alten Panzersteuerung steuern, bei der ihr sie erst in die Richtung ausrichten müsst, in die ihr laufen wollt. Ihr könnt aber auch zu einer moderneren Steuerung wechseln, durch die sich Lara automatisch in die Richtung dreht, in die die Kamera blickt. Außerdem könnt ihr jetzt natürlich die Analogsticks benutzen.

Ansonsten bleibt die Neuauflage dem Original weitgehend treu: Mit der knallharten Archäologin Lara Croft erforscht ihr in verschiedenen Teilen der Welt uralte Geheimnisse. Ihr trefft dabei auf menschliche, tierische und übernatürliche Feinde, gegen die ihr euch mit Schusswaffen wehrt, löst knifflige Rätsel und meistert akrobatische Sprünge. Alle drei Spiele und die Erweiterungen zusammen genommen, könnt ihr mit ungefähr 50 bis 60 Stunden Spielzeit rechnen.

Fans der Originale werden mit Tomb Raider 1-3 Remastered auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen, für knapp 15€ ist die nostalgische Zeitreise ein echtes Schnäppchen. Auch Neulingen kann man Laras frühe Abenteuer bis zu einem gewissen Grad empfehlen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sie sich mit der trotz Verbesserungen noch immer etwas störrischen Kameraführung und Steuerung anfreunden können.