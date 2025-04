Über 500 Tonie-Figuren im Angebot: MediaMarkt hat gerade einen riesigen Tonie-Sale gestartet!

Durch den Oster-Sale bei MediaMarkt könnt ihr jetzt hunderte Tonies im Angebot abstauben!

MediaMarkt hat heute seinen großen Oster-Sale mit hunderten Angeboten und Aktionen gestartet. Darunter befindet sich auch eine Tonie-Aktion, durch die ihr jetzt beim Kauf der Hörfiguren kräftig sparen könnt. Ihr müsst nur zwei Tonie-Figuren aus dem Sortiment von über 500 Tonies auswählen, dann bekommt ihr Extra-Rabatt, der im Warenkorb automatisch einberechnet wird. Dieser Link bringt euch direkt zur Figurenauswahl:

In der Auswahl findet ihr viele der beliebtesten Franchises, von Disney über Spider-Man und Minions bis Paw Patrol. Dabei solltet ihr jedoch bedenken: Obwohl der Sale theoretisch noch bis zum 22. April läuft, dürften die beliebtesten Figuren schon sehr viel früher ausverkauft sein. So war es zumindest stets in der Vergangenheit bei ähnlichen Aktionen. Ihr solltet euch also besser ein wenig beeilen.

Der Oster-Sale bei MediaMarkt bietet übrigens noch eine reiche Auswahl an weiteren Sonderangeboten von Spielzeug über PS5-Spiele und 4K-Fernseher bis hin zum E-Scooter. Die vollständige Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Was ist das Besondere an den Tonie-Figuren?

Die Tonie-Figuren und Tonieboxen sind auch für Kinder leicht zu bedienen und zudem sehr robust.

Die Tonie-Figuren sind eine Mischung aus Spielzeugfiguren und Hörspielen. Man muss sie nur oben auf die Toniebox stellen, damit diese die Hörspiele oder auch Lieder für Kinder abspielt. Somit werden Kinder auf doppelte Weise unterhalten und bekommen mit ihrem Spielzeug gleich Geschichten mitgeliefert, die ihre Fantasie anregen.

Die größten Vorteile der Toniebox und der Tonie-Figuren sind aber, wie stabil und leicht zu bedienen sie sind. Natürlich kann man Hörspiele auch übers Handy oder Tablet anhören, aber Kinder damit alleinzulassen, ist meist keine gute Idee. Oft sind die Kinder mit deren Bedienung überfordert oder die Geräte überstehen den rauen Umgang nicht unbeschadet.

Um solche Probleme braucht man sich mit den Tonies keine Sorgen zu machen. Selbst kleine Kinder verstehen schnell, wie die Tonieboxen funktionieren, und sowohl diese als auch die Figuren halten einiges aus. So kann man ein Kind auch mal für eine Weile mit seinem Hörspiel allein lassen, ohne eine Katastrophe befürchten zu müssen.