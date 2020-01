Die Cyberdeals von Cyberport sind dieses Mal eine tolle Gelegenheit um euren Speicherplatz für die Nintendo Switch besonders günstig zu erweitern. Bekanntlich hat Nintendos Konsole nur einen internen Speicher von 32 GB und muss über Micro-SD Karten erweitert werden. Im Angebot könnt ihr euch nun eine besonders große Karte sichern und somit eine Vielzahl an Spielen für die Nintendo Switch auf dieser abspeichern.



Mehr Speicherplatz für Nintendo Switch? Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2020.

512 GB SanDisk Ultra Micro-SD Karte für 66 Euro

Das bisher beste Angebot: Cyberport verkauft im Deal die SanDisk Ultra Micro-SD Karte mit 512 GB Speicherplatz für gerade einmal 66 Euro. Versandkosten fallen keine an.



Günstiger gab es die Karte bisher noch nie und entsprechend könnt ihr hier ein echtes Schnäppchen schlagen. Die Micro-SD verfügt mit Class 10 und U1 über alle notwendigen Kriterien, um perfekt für die Nintendo Switch genutzt werden zu können. Die Lesegeschwindigkeit liegt bei 100 MB/s.

512 GB Micro-SD Karte kaufen

Vor allem ist die Micro-SD Karte für alle interessant, die sich viele Spiele aus dem Nintendo eShop kaufen. Zwar haben die meisten eine recht geringe Downloadgröße, aber Top-Titel wie Zelda: Breath of the Wild benötigen auch mal schnell über 10 GB. Wer seine Spiele nicht auf mehrere SD-Karten verteilen will, kann mit diesem Angebot eine Vielzahl auf eine Micro-SD Karte laden. Somit habt ihr noch einfacher immer alle eure Spiele dabei.

