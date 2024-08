Auf Steam gibt's jetzt überraschend sechs neue Cozy-Games, die schon im Angebot sind - und eins bekommt ihr sogar direkt geschenkt

Wenn ihr gemütliche Spiele mögt, in denen ihr einfach nur entspannt und nichts beweisen müsst, dann sind Cozy-Games genau das Richtige für euch. Zum Glück sind gerade einige im Sale.

An den aktuell heißen Sommertagen schwindet bei manchen Zocker*innen die Lust, sich mit anspruchsvollen Spielen auseinanderzusetzen. Stattdessen kommt Gemütlichkeit auf den Plan, um die Tage locker ausklingen zu lassen. Deswegen kommt die Wholesome Games Celebration auf Steam auch so gelegen. Neben vielen stolzen Rabatten könnt ihr sechs neue Spiele ergattern, von denen eines sogar kostenlos ist. Die Neuzugänge möchten wir euch hier etwas genauer vorstellen.

Diese Cozy-Games sind gerade erschienen

Gourdlets - 3,99 Euro statt 4,99 Euro (20 Prozent Rabatt)

Eine gemütliches Sandboxspiel, in dem ihr Städte für die Gourdletbürger*innen baut, die sie dann bewohnen. Die schöne Pixeloptik und das entschleunigende Gameplay sorgen für die richtigen Cozy Vibes.

Sticky Business DLC: Camp Zinnias - 3,59 Euro statt 3,99 Euro (10 Prozent Rabatt)

Ihr eröffnet einen Sticker-Shop, in dem ihr Aufträge von Kund*innen umsetzt. Mit Camp Zinnias kommen über 100 neue Sticker hinzu, die sich um das Thema Natur drehen. Außerdem könnt ihr bei den Sommerlager-Geschichten der zehn neuen Charaktere entspannen.

Die Krähen sind los - 17,55 Euro statt 19,50 Euro (10 Prozent Rabatt)

Ihr schlüpft in die Rolle einer kleinen Krähe, die nichts als Schabernack im Kopf hat. In zehn Sandbox-Leveln erkundet ihr, was ihr alles anstellen könnt. Dazu gehört unter anderem, dass ihr euch leckeres Essen einverleiben könnt, um danach die neuen “Kack-Modi“ auszuprobieren.

Love, Ghostie - 17,55 Euro statt 19,50 Euro (10 Prozent Rabatt)

In diesem herrlich frischen Szenario spielt ihr einen Geist, der die Bewohner*innen seines Hauses verkuppelt. Die vielen Charaktere ergeben Kombinationsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Paare.

ODDADA - 8,99 Euro statt 9,99 Euro (10 Prozent Rabatt)

Hier könnt ihr euch kreativ austoben, wenn euer Herz für Musik schlägt. Ihr kreiert eigene Tracks und schaltet nach und nach immer mehr Geräte frei, um euren musikalischen Horizont zu erweitern.

Highlight: Mirth Melody - kostenlos

0:24 Im kostenlosen Cozy-Game Mirth Melody spielt ihr Dodo die Ente und macht Musik

Autoplay

Unser Highlight ist aber definitiv das Rhythmus-Spiel Mirth Melody, das ihr euch kostenlos schnappen könnt. Als Dodo die Ente erkundet ihr einen wunderschönen, kleinen Wald und spielt Lieder auf der Gitarre. Wenn ihr Glück habt, gesellen sich auch die Waldbewohner*innen zu euch, um zu lauschen.

Wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr noch mehr von Dodo erleben. Die Entwickler*innen von Clay Game Studio arbeiten gerade an Mirth Island, das aktuell noch keinen Veröffentlichungstermin hat. Wir können aber schon sehen, wie Dodo die Ente nicht mehr nur fröhlich musiziert, sondern sich auch mit anderen Tieren anfreundet, ihnen hilft und Spiele spielt.

Die Wholesome Games Celebration

Zeitraum: 15. bis 21. August 2024

Neben den sechs neuen Spielen erwarten euch zahlreiche Rabatte zu bereits vorhandenen Klassikern der Cozy-Welt, die teilweise auch frisch in diesem Jahr erschienen sind. Am besten werfen die Cozy-Fans unter euch selbst einen Blick in den Sale, der von Wholesome Games organisiert wird.

Hat eines der neuen Spiele euer Interesse geweckt?