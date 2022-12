65 Zoll 4K-TV: Holt euch jetzt 120 Hz und HDMI 2.1 zum Bestpreis bei Amazon

Bei Amazon könnt ihr jetzt den 65 Zoll großen und mit HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher LG NANO869PA zu einem sehr günstigen Preis bekommen. Ihr zahlt nur noch 749€ und somit nicht mal mehr die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung von 1599€. Laut der Vergleichsplattform Idealo gab es das Modell in dieser Größe überhaupt noch nie so günstig. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Hier findet ihr es:

Wie gut ist der LG NANO869PA?

Bildqualität: Beim LG NANO869PA handelt es sich um einen 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2021. Seine größte Schwäche ist sein relativ geringer Kontrast aufgrund des IPS-Displays, dafür ist aber auch die Blickwinkelabhängigkeit gering. Außerdem verfügt er über die NanoCell-Technik, die ähnlich wie die unter anderem von Samsung eingesetzte QLED-Technik für bessere Farbdarstellung sorgt. Das gering reflektierende Display macht ihn recht gut für helle Räume geeignet, allerdings ist die Spitzenhelligkeit nicht allzu hoch, weshalb man nicht zu viel von HDR erwarten sollte. Für seinen Preis bietet der LG NANO869 PA insgesamt trotzdem eine gute Leistung.

Sehr gut fürs Gaming: Beim Gaming lässt der LG NANO869PA kaum Wünsche offen. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und bietet HDMI 2.1 auf zwei seiner vier Anschlüsse. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist also Gaming in 4K bei bis zu 120 fps möglich. VRR ( Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Bei Spielen an der Konsole schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag fällt mit 13 bis 14 ms bei 60 Hz ziemlich niedrig aus, mit 120 Hz dürfte er ungefähr die Hälfte betragen.

Sound und OS: Der LG NANO869 verwendet LGs hauseigenes Betriebssystem WebOS, das stabil läuft und recht komfortabel zu bedienen ist. Außerdem bietet es einen guten App-Support. Der Sound bietet mit seinen beiden 10-Watt-Lautsprechern den üblichen Standard. Für mehr Kino-Feeling empfiehlt sich das Aufrüsten mit einer Soundbar wie der LG DSP2W, die es heute günstig im Adventskalender-Angebot bei Saturn gibt.