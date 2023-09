650€ sparen: Diesen 4K-QLED-TV mit 65 Zoll, 144Hz und HDMI 2.1 gibt’s jetzt zum Toppreis

Alle, die nach einem 65 Zoll großen 4K-Gaming-TV für wenig Geld suchen, können jetzt ein echtes Schnäppchen machen.

Bei Otto bekommt ihr mit dem Hisense 65E77KQ Pro gerade einen 65 Zoll großen und mit 144Hz ausgestatteten 4K-QLED-Fernseher zum Schnäppchenpreis: Ihr zahlt aktuell nur noch 746,61€ statt 1299€ (UVP). Es kommt aber sogar noch besser: Durch eine Cashback-Aktion von Hisense könnt ihr noch 100€ zurückbekommen, sodass ihr effektiv nur 646,61€ und somit nicht mal die Hälfte der UVP bezahlt. Mehr dazu erfahrt ihr direkt auf der Produktseite bei Otto:

Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Der Hisense E77KQ Pro und auch der fast identische Hisense E7KQ Pro waren aber selbst bei etwas weniger guten Angeboten auf Otto oder Amazon in der Vergangenheit oft recht schnell ausverkauft. Die Cashback-Aktion von Hisense läuft hingegen noch bis zum 31. Oktober.

Was bietet der Hisense E77KQ Pro?

HDMI 2.1 und 144 Hz: Ganz besonders dann, wenn ihr optimale Gaming-Performance für wenig Geld wollt, ist der Hisense E77KQ Pro eine Top-Kaufempfehlung. Er bietet ein 144Hz-Panel und HDMI 2.1. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich.

Der Hisense E77 KQ Pro bietet eine tolle Gaming-Leistung für wenige Geld und beim Bild solide Mittelklasse.

VRR und Input Lag: VRR und ALLM werden unterstützt. Die Framerate passt sich also an die Konsole an und beim Spielen wird automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Zum Input Lag fehlen uns zwar exakte Daten für dieses konkrete Modell, bei vergleichbaren Hisense-TVs liegt dieser aber zwischen 7 und 10 ms bei 120Hz, was fürs Gaming sehr gute Werte sind.

QLED und Direct-LED: Was die Bildqualität angeht, gehört der Hisense E77KQ Pro der Mittelklasse an. Low-Budget-TVs hat er die QLED-Filterschicht voraus, die für eine verbesserte Farbdarstellung sorgt. Außerdem bietet das Direct-LED-Display eine gleichmäßigere Ausleuchtung als viele günstige Edge-Displays.

Helligkeit und Kontrast: Kompromisse muss man für den Preis aber auch machen. Die Spitzenhelligkeit ist beispielsweise nicht so hoch wie bei teuren 4K-Fernsehern, weshalb HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann. Die 65-Zoll-Version verfügt zudem über ein IPS-ADS-Panel, das zwar dafür sorgt, dass ihr auch bei schrägem Blickwinkel ein gutes Bild habt, aber dafür beim Kontrast eher mäßig abschneidet.

Weitere günstige Schnäppchen oder auch interessante neue Produkte findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: