65 Zoll 4K Smart TV im Angebot: Jetzt großen Samsung-Fernseher zum kleinen Preis kaufen

Dank eines Ebay-Gutschein könnt ihr jetzt viele Fernseher günstig bekommen, zum Beispiel einen 65 Zoll Samsung 4K-TV.

Bei Ebay könnt ihr gerade durch den Gutscheincode TECHNIK23 10 Prozent (bis maximal 50€) auf zahlreiche Technikprodukte sparen, darunter auch eine riesige Auswahl von mehr als 600 Fernsehern. Vor allem bei ohnehin schon günstigen Modellen der unteren Preisklassen führt das zu sehr guten Angeboten. Zum Beispiel bekommt ihr den 65 Zoll großen 4K Smart TV Samsung GU65AU7199 für nur noch 569,99€ (UVP: 1049€). Laut Vergleichsplattformen gibt es ihn nirgendwo sonst für weniger als 629,99€. Hier geht’s zum Deal:

Verkäufer ist in diesem Fall Saturn. In der Ebay-Gutscheinaktion findet ihr aber auch noch viele ähnlich günstige 4K-TV-Angebote von anderen Händlern, und zwar in allen Größen von 43 bis 85 Zoll. Der Gutscheincode gilt noch bis zum 15. März, die besten Angebote könnten aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über alle TV-Deals:

Übrigens finden sich in der Aktion auch einige günstige Gaming-Deals. So könnt ihr beispielswiese sowohl die Nintendo Switch OLED als auch die normale Switch günstiger bekommen. Mehr erfahrt ihr hier:

Was bietet der Samsung AU7199?

Bildqualität: Der Samsung AU7199 gehört aktuell zu Samsungs günstigsten 4K Smart TVs, bietet aber trotzdem recht gute Qualität. Durch sein VA-Panel verfügt er über ein Bild mit hohem Kontrast, das in dieser Hinsicht auch mit vielen teureren Modellen mithalten kann, wenn auch nicht mit OLED-TVs. Wie üblich in dieser Preisklasse müsst ihr aber mit einer relativ niedrigen Spitzenhelligkeit leben. Das bedeutet, das HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann wie auf teureren TVs.

Gaming: Der Samsung AU7199 hat nur ein 60-Hz-Display, dementsprechend bekommt ihr hier kein richtiges HDMI 2.1 und bleibt auch mit der PS5 oder Xbox Series X auf maximal 4K 60 fps beschränkt. Ansonsten ist er aber gut fürs Gaming geeignet, schon wegen seines geringen Input Lags von rund 10 ms. Außerdem wird ALLM unterstützt. Der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.