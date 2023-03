Nintendo Switch OLED im Gutschein-Angebot: Günstiger bekommt ihr sie gerade nirgendwo

Durch einen Ebay-Gutschein bekommt ihr jetzt die Nintendo Switch und viele weitere Technikprodukte günstig im Angebot.

Bei Ebay könnt ihr durch den Gutscheincode TECHNIK23 jetzt 10 Prozent (bis maximal 50€) auf zahlreiche Technikprodukte sparen. Neben diversen Handys, Tablets und Grafikkarten gilt das zum Beispiel auch für die Nintendo Switch und die Switch OLED. Letztere kostet durch den Extra-Rabatt nur noch 314,10€ statt 349€. Die normale Switch bekommt ihr für 260,10€ statt 289€. Beide Versionen gibt es laut Vergleichsplattformen nirgendwo günstiger. Hier findet ihr die Deals:

Der Gutscheincode ist noch bis zum 15. März gültig, die Konsolen könnten aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Anbieter ist der große Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger durch günstige Gaming-Deals auffällt und insbesondere die Nintendo Switch schon häufiger günstig angeboten hat. Die Rezensionen auf Ebay sind zu 98,3 Prozent positiv. Geliefert wird kostenlos.

Weitere Gutschein-Angebote bei Ebay

Wie gesagt, bekommt ihr durch den Ebay-Gutschein gerade noch viele weitere günstige Technik-Deals. Unter den Handys könnt ihr zum Beispiel das Samsung Galaxy S22 und das Google Pixel 7 zu guten Preisen bekommen. Auch Apple-Produkte wie der HomePod Mini und die Apple AirPods Pro 2 sind unter den Angeboten. Bei den Grafikkarten gibt es die Radeon RX 7900 XTX mit 24 GB günstig. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Nintendo Switch OLED oder normale Switch?

8:37 Nintendo Switch OLED - Offizielles Unboxing-Video

Die Switch OLED zeichnet sich gegenüber der normalen Nintendo Switch vor allem durch ihr OLED-Display bietet, das durch perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast eine bessere Bildqualität bietet und zudem etwas größer ist (7 statt 6,2 Zoll). Deshalb lohnt sich der Aufpreis vor allem, wenn man die Switch häufig im Handheld-Modus nutzen will. Zwar gibt es noch weitere Vorteile wie den größeren Speicher (64 statt 32 GB) und den LAN-Anschluss an der Docking-Station, diese wiegen aber nicht so schwer. Wenn ihr die Switch sowieso eher am Fernseher nutzt, könnt ihr deshalb auch zur günstigeren Version greifen.