65 Zoll 4K-TV im Amazon-Angebot: Schon vor dem Prime Day diesen brandneuen Fernseher zum Sparpreis sichern!

Bei Amazon gibt es jetzt den 65 Zoll großen 4K Smart-TV Hisense E6NT aus 2024 zum Schnäppchenpreis, möglicherweise aber nur für kurze Zeit.

Der Amazon Prime Day 2024 findet zwar erst am 16. und 17. Juli statt, günstige 4K-Fernseher findet ihr bei Amazon aber auch schon vorher. Aktuell könnt ihr beispielsweise den erst vor ein paar Monaten erschienenen 4K Smart-TV Hisense E6NT in der Größe 65 Zoll für nur 476,10€ (UVP: 799€) bekommen. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie günstiger.

Auf der Shopseite werden euch zwar zunächst 529€ angezeigt, ihr bekommt aber 10 Prozent Extra-Rabatt, wenn ihr den Coupon anklickt. Hier geht’s zum Deal:

Alternativ könnt ihr das Angebot übrigens auch bei Otto finden, dort endet es aber bereits heute um Mitternacht. Ob der Amazon-Deal dann ebenfalls abläuft oder noch länger gültig bleibt, ist nicht bekannt.

Hisense E6NT: Was bietet der günstige neue 4K Smart-TV?

Der Hisense E6KT bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ein High-End-4K-TV ist der aber natürlich nicht.

Der Hisense E6NT bietet für seinen Preis gute Qualität, herausragende Features solltet ihr allerdings nicht erwarten. Immerhin bekommt ihr ein Display mit Direct-LED-Beleuchtung, die für eine gleichmäßigere Ausleuchtung des Bildschirms sorgt als bei den vom Rand beleuchteten Edge-Displays, die sonst oft bei günstigen 4K-Fernsehern (teils auch bei Marken wie Samsung und LG!) eingesetzt werden.

Außerdem wird sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ unterstützt, um für leuchtende Farben zu sorgen, was gerade in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Die Spitzenhelligkeit des Hisense E6KT ist allerdings nicht sehr hoch, vollständig ausnutzen kann er die beiden HDR-Formate daher nicht. Wer in dieser Hinsicht höhere Ansprüche hat, muss zu deutlich teureren 4K-Fernsehern wie dem Hisense U7NQ greifen.

Abgesehen davon, dass er nur ein 60Hz-Display bietet, ist der Hisense E6NT 4K-TV gut fürs Gaming geeignet.

Wie alle Low-Budget-4K-Fernseher hat auch der Hisense E6NT lediglich ein 60Hz-Display. Ihr müsst euch daher auch auf PS5 und Xbox Series X mit maximal 60 FPS bei 4K-Auflösung zufrieden geben. Viel mehr ist zwar ohnehin mit kaum einem Spiel möglich, bei manchen könnt ihr aber immerhin zu 120 FPS bei 1080p wechseln, wenn euch flüssige Bewegungen wichtiger sind als hohe Auflösung. Das könnt ihr mit dem Hisense E6NT leider nicht ausnutzen.

Ansonsten ist der Hisense E6NT aber gut fürs Gaming geeignet. Sowohl VRR (Variable Refresh Rate) als auch ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Fernseher synchronisiert seine Framerate also mit jener der Konsole, um Screen Tearing zu verhindern, und schaltet beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus. In diesem Modus ist der Input Lag sehr niedrig, wie bei anderen aktuellen Hisense 4K-TV könnt ihr mit rund 10 ms rechnen.

