65 Zoll LG OLED-TV günstig wie nie: 4K-Fernseher mit 120Hz bei Amazon zum Bestpreis sichern

Dank Rabatt bei Amazon und Cashback von LG könnt ihr den 4K-Fernseher LG OLED C31 jetzt richtig günstig abstauben.

Bei Amazon bekommt ihr jetzt den 65 Zoll großen und mit 120Hz ausgestatteten 4K-Fernseher LG OLED C31 im Sonderangebot: Der Smart-TV kostet nur noch 1519€ (UVP: 3199€). Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie zuvor so günstig. Es kommt aber noch besser: Durch eine LG-Aktion könnt ihr 200€ zurückbekommen, sodass ihr effektiv nur noch 1319€ zahlt. Hier geht’s zum Deal:

Falls 65 Zoll euch eine Nummer zu groß sind, gibt’s bei Amazon auch die 55-Zoll-Version des LG OLED C31 im Angebot. In diesem Fall bezahlt ihr noch 1.099€ beziehungsweise 999€ nach Cashback:

Um die 200€ Cashback zu bekommen, müsst ihr den Fernseher spätestens bis zum 17. März kaufen und bis zum 31. März auf der Aktionsseite von LG registrieren.

4K Smart TV LG OLED C31: Hoher Kontrast & toll fürs Gaming

Der 4K-TV LG OLED C31 überzeugt sowohl beim Gaming als auch bei Fernsehabenden.

Hoher Kontrast & perfektes Schwarz: Allein schon durch die OLED-Technik bekommt ihr beim LG OLED C31 eine hervorragende Bildqualität. Aufgrund ihrer selbstleuchtenden Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung brauchen, bieten OLED-Displays nahezu perfektes Schwarz, hohen Kontrast und eine sehr gute Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen, mit der andere Fernseher schlicht nicht mithalten können.

Mehr Helligkeit für HDR: Im Vergleich zu den normalerweise günstigeren LG OLED-TVs der A- und B-Reihe bietet der C31 die höhere Spitzenhelligkeit, weshalb die unterstützten HDR-Formate Dolby Vision, HDR10 und HLG besser für leuchtende Farben sorgen können. Außerdem bekommt ihr hier den stärkeren Bildprozessor, was vor allem dann hilfreich ist, wenn ihr Bildverbesserungsprogramme oder das Upscaling niedrig aufgelöster Inhalte nutzt.

Gaming mit 4K & 120 fps: Fürs Gaming ist der LG OLED C31 bestens geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120Hz bei 4K-Auflösung möglich. Der Input Lag ist mit 5 bis 6 ms sehr niedrig, was euch in schnellen Multiplayer-Matches einen Vorteil verschafft. Auch so ziemlich alle anderen wichtigen Gaming-Features wie VRR und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr weitere günstige Schnäppchen und spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: