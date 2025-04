65 Zoll LG OLED-TV 60% günstiger im Angebot: Die letzten Exemplare dieses 4K-Fernsehers gibt’s jetzt zum besten Preis aller Zeiten!

Den 4K-Fernseher LG OLED B49 gibt es in der 65-Zoll-Version gerade laut Vergleichsplattformen zum bisher günstigsten Preis.

Falls ihr euch einen OLED 4K-TV mit Top-Bildqualität sichern wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, denn aktuell bieten Händler die letzten Exemplare aus 2024 zu Schnäppchenpreisen an, um Platz zu machen für die neuen Modelle aus 2025. So könnt ihr gerade den 65 Zoll großen LG OLED B49 bei MediaMarkt 60% günstiger im Vergleich zum UVP abstauben, so günstig war der Fernseher laut Vergleichsplattformen noch nie zuvor:

Alternativ findet ihr den Deal auch bei Saturn. Der Haken an dem Angebot: Der aus 2024 stammende Fernseher ist bereits fast ausverkauft und nur noch in bestimmten Regionen verfügbar. Solltet ihr hier kein Glück mehr haben, braucht ihr allerdings nicht in Trauern zu verfallen, denn dann könnt ihr euch bei Amazon den sehr ähnlichen LG OLED B4E ebenfalls zum Sparpreis sichern:

120Hz & perfektes Schwarz: Das bietet der 65 Zoll OLED 4K-Fernseher

OLED-Fernseher wie der LG B4 sind normalen 4K-TVs vor allem bei Szenen mit hellen und funklen Bildteilen weit überlegen.

Wie alle OLED-Fernseher zeichnet sich auch der LG OLED B4 vor allem durch sein perfektes Schwarz und den unendlich hohen Kontrast aus. OLED-Fernseher verfügen nämlich über selbstleuchtende Pixel. Dadurch brauchen sie keine Hintergrundbeleuchtung, durch die bei normalen TVs selbst auf schwarzen Flächen immer etwas Licht durchscheint. Außerdem können sie die Helligkeit jedes Pixels einzeln kontrollieren und sich so besser an Szene mit hellen und dunklen Flächen anpassen.

Beim LG OLED B4 handelt es sich um einen vergleichsweise günstigen OLED-TV aus 2024. Im Vergleich zu den teureren Modellen C4 und G4 ist der Prozessor etwas schwächer und die Spitzenhelligkeit etwas niedriger. Riesig ist der Qualitätsunterschied allerdings nicht. Mit etwa 650 bis 700 cd/m2 bietet der B4 schließlich noch immer rund doppelt so viel Helligkeit wie ein Low-Budget-Fernseher, weshalb er mit HDR Farben zum Strahlen bringen kann.

Der neue Alpha-8-Prozessor des LG OLED B4 ist zwar nicht so stark wie der Alpha 9 des C4 und G4, aber doch deutlich stärker als der Alpha 7, der noch beim B3 aus 2023 zum Einsatz kam.

Durch sein 120Hz-Display kann der LG OLED B4 schnelle Bewegungen flüssig darstellen und ist auch optimal fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet. Mehr als 120 FPS bei 4K-Auflösung ist mit den beiden Konsolen nämlich ohnehin nicht möglich. Der Input Lag ist mit rund 5 bis 6 ms sehr niedrig, sodass ihr euch keine Sorgen machen müsst, von der Eingabeverzögerung ausgebremst zu werden. Auch VRR (Variable Refresh Rate) wird unterstützt, was lästiges Screen Tearing verhindert.