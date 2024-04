Einen 65 Zoll OLED-Fernseher gabs nie zuvor so günstig! Bildgewaltiger 4K Smart-TV jetzt im unschlagbaren Angebot

Freut euch auf hervorragende Bildqualität, komfortable Sprachsteuerung, ein einzigartiges Spielerlebnis und vieles mehr.

Wenn ihr auf der Suche nach einem Fernseher seid, der sowohl erstklassige Bildqualität als auch beeindruckende Gaming-Leistung bietet, dann solltet ihr euch das aktuelle Angebot für den Panasonic TX-65MZ700E in der Größe 65 Zoll bei Amazon nicht entgehen lassen.

Laut Vergleichsportalen war der OLED-TV noch nie so günstig wie jetzt. Schnell zuschlagen lohnt sich also!

Die Preisentwicklung ist eindeutig: Der OLED-Fernseher von Panasonic war noch nie so günstig!

Top-Deal: OLED TV mit 65 Zoll und 4K Ultra HD zum Hammer-Preis

Der OLED TV von Panasonic bietet ein Fernseherlebnis wie im Kino. Dank seines 4K OLED-Displays erlebt ihr lebendige Farben, brillante Kontraste und tiefe Schwarztöne. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fernsehern verfügt OLED über einzeln beleuchtete Pixel, die natürliche Farben und einen hohen Kontrast ermöglichen - Schwarz ist wirklich Schwarz.

Die 4K Color Engine Pro verfeinert Farbgenauigkeit, Kontrast und Bewegungsschärfe für eine exzellente Bildleistung auf höchstem Niveau.

Mit dem Panasonic TX-65MZ700E könnt ihr eure Lieblingssendungen und -filme ganz einfach per Sprachbefehl steuern. Egal, ob ihr einen bestimmten Film sucht, Apps streamen oder euren Fernseher bedienen wollt - nutzt einfach den Google Assistant.

Google hilft bei der schnellen Suche nach einem Titel, gibt personalisierte Empfehlungen und ermöglicht sogar die Einbindung von Smart Home-Geräten. Einfach den Google Assistant Button drücken und los geht's.

Modernste Bild- und Tonqualität zum Tiefstpreis: Dieser 65 Zoll OLED TV macht es möglich

Dolby Vision und HDR10 sorgen für eine faszinierende Bildqualität mit besonders lebendigen Farben, schärferen Kontrasten und mehr Details. Der Filmmaker Mode stellt Bild- und Toneinstellungen so ein, wie es der Regisseur beabsichtigt hat - für ein authentisches Kinoerlebnis.

Und mit der immersiven Dolby Atmos-Technologie taucht man dank hochwertiger Soundverarbeitung mitten ins Geschehen ein.

Mit seinem eleganten, rahmenlosen Design fügt sich der OLED TV von Panasonic perfekt in jedes Wohnzimmer ein und ist ein echter Blickfang.

Mit dem Gaming-Modus kann mühelos zwischen Fernsehen und Spielen gewechselt werden. Der Modus reduziert die Eingabeverzögerung über den HDMI 2.1-Anschluss, sodass die Aktionen auf dem Bildschirm sofort auf eure Befehle reagieren.

Außerdem könnt ihr auf den Media Player zugreifen und sogar die Twitch App nutzen, um eure Lieblingsspiele zu spielen oder zu streamen.

Der OLED TV ist aber auch mit Bluetooth ausgestattet, sodass er ganz einfach mit Audiogeräten wie Soundbars, Kopfhörern oder Lautsprechern verbunden werden kann. Für ein noch besseres Hörerlebnis ohne lästige Kabel.

Die wichtigsten Specs im Überblick:

Display: OLED 4K

OLED 4K Bildschirmauflösung: 4K Ultra HD / 3.840 x 2.160 (bis zu 120 Hz)

4K Ultra HD / 3.840 x 2.160 (bis zu 120 Hz) Bildwiederholrate: Smooth Motion Drive PRO

Smooth Motion Drive PRO HDR-Unterstützung: HDR10/HLG/Dolby Vision

HDR10/HLG/Dolby Vision Soundqualität: Dolby Atmos, 24 W Lautsprecherausgang

Dolby Atmos, 24 W Lautsprecherausgang Smart TV: Google TV mit integriertem Google Assistant und Sprachsteuerung

Google TV mit integriertem Google Assistant und Sprachsteuerung Anschlüsse: 3x HDMI (davon 1x HDMI 2.1), 2x USB, Ethernet, Bluetooth

3x HDMI (davon 1x HDMI 2.1), 2x USB, Ethernet, Bluetooth Abmessungen: 1449 x 898 x 298 mm (mit Standfuß), 1449 x 839 x 49 mm (ohne Standfuß)

1449 x 898 x 298 mm (mit Standfuß), 1449 x 839 x 49 mm (ohne Standfuß) Gewicht: 32,0 kg

Mit all diesen tollen Funktionen bietet der Panasonic TX-65MZ700E OLED TV ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Erlebt Filme, Spiele und vieles mehr in atemberaubender Bild- und Tonqualität und genießt die komfortable Steuerung per Sprachbefehl. Taucht ein in eine neue Welt des Fernsehens mit diesem herausragenden Gerät von Panasonic.