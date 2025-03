65 Zoll OLED-Fernseher 58% günstiger im Angebot: 4K-TV mit 120Hz bei Amazon zum besten Preis des Jahres schnappen!

Den 4K-Fernseher LG OLED B49 gibt es gerade in Größen von 48 bis 77 Zoll günstiger. Vor allem die Versionen mit 55 und 65 Zoll bekommt ihr zu Top-Preisen.

Wenn ihr euch endlich auch einen hochwertigen OLED 4K-Fernseher anschaffen wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Gerade gibt es bei Amazon nämlich den LG OLED B49 günstig im Sonderangebot, die Versionen in 55 und 65 Zoll bekommt ihr laut Vergleichsplattformen sogar zum bislang besten Preis des Jahres. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung liegt der Rabatt in beiden Fällen bei deutlich über 50 Prozent (auch wenn Amazon das nicht so anzeigen mag):

Auch die 77-Zoll-Version gibt es bei Amazon derzeit günstiger, hier könnt ihr zudem durch eine aktuelle LG-Aktion 100€ als Cashback zurückbekommen. Wollt ihr hingegen die kleinste Version des LG OLED B49 mit 48 Zoll haben, seid ihr momentan bei MediaMarkt besser dran als bei Amazon. Hier eine Übersicht über die Rabatte gemessen am UVP:

OLED 4K-Fernseher zum Sparpreis: Wie gut ist der LG OLED B49?

Der 4K-TV LG OLED B49 bietet eine hervorragende Bildqualität und spielt gerade bei Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen die Stärken seines OLED-Display aus.

Mit dem LG OLED B49 bekommt ihr die fantastische Bildqualität, die ihr von einem OLED-Fernseher erwarten könnt. OLED-Fernseher verfügen über selbstleuchtende Pixel, weshalb sie keine Hintergrundbeleuchtung brauchen. Das führt dazu, dass sie perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast darstellen können, weil sie die Helligkeit der Pixel schlicht ganz abschalten können, anstatt nur einen schwarzen Filter über die Beleuchtung zu legen.

Außerdem wird bei OLED-Fernseher die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert, wodurch sie sich viel besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen können als andere 4K-TVs. Das sorgt dafür, dass ihr insbesondere in dunkleren Szenen viel mehr Details erkennen könnt. Wenn ihr also beispielsweise auf düstere Horrorfilme steht, habt ihr mit einem OLED-TV ein weit besseres Filmerlebnis.

Dank der 120Hz-Bildwiederholrate liefert der LG OLED B49 auch beim Gaming eine tolle Performance ab und der neue Alpha-8-Prozessor ist ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger.

Der LG OLED B49 punktet außerdem mit seinem 120Hz-Display, das für eine flüssige Darstellung schneller Bewegungen sorgt, was natürlich nicht zuletzt beim Gaming hilfreich ist. Durch HDMI 2.1 sind mit der PS5 und der Xbox Series X bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung möglich, was das Maximum ist, zu dem die Konsolen in der Lage sind. Dank niedrigem Input Lag, Variable Refresh Rate und Auto Low Latency Mode ist der B49 auch sonst perfekt fürs Spielen geeignet.

Im Vergleich zum teureren LG OLED C47 verfügt der B49 zwar über einen schwächeren Bildprozessor, allerdings ist der neue Alpha-8-Prozessor verglichen mit vielen anderen 4K-Fernsehern (einschließlich des LG OLED B3 aus dem Vorjahr) noch immer ziemlich schnell. Außerdem ist die Spitzenhelligkeit des B49 zwar niedriger als jene des C47. Die fast 700 cd/m2 reichen jedoch, um HDR-Formate wie Dolby Vision gut ausnutzen und Farben zum Leuchten bringen zu können.