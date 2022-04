Durch den Saturn Super Sale könnt ihr gerade Direktabzug auf alle vorrätigen Fernseher ab einem Preis von 599 Euro aufwärts bekommen. Das führt in einigen Fällen zu sehr günstigen Preisen. So gibt es beispielsweise den hochwertigen Philips OLED706 in der Größe 65 Zoll für 1.319 Euro statt 1.519 Euro. Schon damit ist Saturn laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter für das Modell. Durch eine parallel stattfindende Philips-Aktion könnt ihr euch nach dem Kauf aber sogar noch 150 Euro Cashback zusätzlich sichern, wodurch ihr effektiv nur noch 1.169 Euro bezahlt.

Der Direktabzug wird im Warenkorb automatisch einberechnet. Für das Cashback müsst ihr euer Gerät bis 18. Mai auf der Aktionsseite von Philips registrieren. Das Angebot läuft höchstens noch bis 20 Uhr am 12. April, dann endet nämlich der Saturn Super Sale. Es könnte aber auch schon früher ausverkauft sein. Weitere Super-Sale-Angebote findet ihr hier:

Wie gut ist der Philips OLED706?

Bild: Der Philips OLED706 ist ein 4K-Fernseher der Oberklasse und Philips günstigstes OLED-Modell aus 2021. Die Bildqualität ist sehr hoch, was nicht zuletzt an der OLED-Technik liegt, welche für perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast sorgt. Die für HDR wichtige Spitzenhelligkeit liegt bei knapp unter 800 cd/m2, was für ein OLED-TV ein recht guter Wert ist, der ungefähr auf dem Niveau des LG OLED C1 liegt.

Gaming: Der Philips OLED706 besitzt ein 120-Hz-Display und unterstützt HDMI 2.1. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist dadurch Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Auch VRR und ALLM werden unterstützt. Der Input Lag soll laut unabhängigen Tests bei rund 10 ms mit 60 Hz und rund 6 ms mit 120 Hz liegen. Das sind hervorragende Werte, durch die das Modell ungefähr gleichauf liegt mit den aktuellen 4K-Fernsehern von LG und Samsung.

Ambilight: Mit Ambilight bietet der Philips OLED706 noch ein spezielles Feature, das man nicht bei Konkurrenten wie Samsung und LG findet. Hierbei wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, um für passende Lichtstimmung im Raum zu sorgen und den Bildschirm noch größer erscheinen zu lassen. Vor allem in dunklen Räumen wirkt das ziemlich beeindruckend.